Au Caire, une artiste revisite la danse des derviches tourneurs pendant le ramadan

Au Caire, une artiste a captivé le public en tournoyant au son de la musique folklorique, vêtue d’une longue robe rouge, lors d’une performance culturelle et spirituelle célébrant l’esprit du mois sacré du ramadan.

Afnan Shaher a tourné pendant près de deux heures, livrant sa propre interprétation de ce rituel ancestral. Son art s’inspire de la tradition des derviches tourneurs, issue des pratiques soufies de l’ordre Mevlevi.

Longtemps dominée par les hommes, cette discipline reste difficile d’accès pour les femmes. L’artiste affirme d’ailleurs devoir faire face à de nombreuses critiques en raison de sa pratique. Mais elle se dit déterminée à suivre sa propre voie et refuse de se plier aux attentes des autres. « Si nous devenons tous identiques, rien ne se passera. Nous ne ferions que répéter les mêmes expériences. Dieu ne nous a pas créés pour cela », explique-t-elle.

La danse tournoyante n’est pas seulement un spectacle : il s’agit d’un rituel spirituel, symbolisant un cheminement intérieur vers une plus grande proximité avec Dieu. Cette dimension mystique en fait une forme de divertissement particulièrement appréciée pendant le ramadan, période marquée par la prière, la réflexion et le recueillement.

Pour Afnan Shaher, cette pratique peut aussi jouer un rôle important pour les femmes. Elle espère voyager à travers le monde afin de transmettre sa vision de cet art. Selon elle, cette expérience permet aux femmes de se reconnecter à leur corps, à elles-mêmes, à leur âme et à la présence de Dieu en elles.

L’organisatrice du spectacle, Hadeer Farghaly, souligne également la dimension spirituelle de la soirée, qu’elle décrit comme un moment dédié à l’amour, l’amour de Dieu, de soi et de la liberté.

En Égypte, le ramadan est aussi une période particulièrement festive. Des lanternes colorées, de formes et de tailles variées, décorent les rues et les maisons, tandis que les enfants les portent à la main. Les chants traditionnels du ramadan résonnent également dans les foyers et les quartiers pour célébrer ce mois de jeûne et de partage.