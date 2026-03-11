Gaza face au défi de la salubrité urbaine

Plus de deux millions de personnes dans la bande de Gaza luttent pour protéger leur santé alors qu'elles vivent près de tas d'ordures mélangés à de la saleté et des débris dans toute l'enclave, avec des ressources limitées pour nettoyer ce qui était autrefois des zones animées et densément peuplées, remplies de marchés animés.

Depuis le début d'un fragile cessez-le-feu en octobre dernier, le conflit dans la région s'est calmé, mais une grande partie du territoire reste en ruines, sans calendrier précis pour la reconstruction.

Les municipalités locales et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont mené des efforts pour nettoyer les déchets et les débris, mais les ressources disponibles sont limitées. « La bande de Gaza, où il n'y avait autrefois aucun déchet au sol, est aujourd'hui un lieu où les gens dorment à côté de microbes, de germes, de maladies et de bactéries.

Aujourd'hui, tout le monde souffre », a déclaré Abdelsattar al-Batsh, un déplacé de la ville de Gaza, qui craint que la situation ne s'aggrave avec l'arrivée des beaux jours. L'administrateur du PNUD, Alexander De Croo, a déclaré que les équipes du PNUD sur le terrain avaient besoin d'accéder aux montagnes de déchets qui s'accumulent dans toute la bande de Gaza.

M. De Croo a qualifié cette situation de crise « au coût humain gigantesque, provoquée par l'homme ». Des images capturées par l'Associated Press montrent des montagnes de déchets s'accumulant à côté de bâtiments détruits à Nuseirat, dans la ville de Gaza et près du corridor de Netzarim.

Dans un quartier, deux garçons fouillent les ordures à la recherche de tout ce qui peut leur être utile, tandis que d'autres enfants se tiennent debout sur des monticules de terre, de gravats et de déchets éparpillés. Mohamed al-Bitar, un habitant de la ville de Gaza, a déclaré que la bande de Gaza comptait des rues et des marchés très fréquentés qui sont aujourd'hui détruits et transformés en immenses décharges.