Égypte : à Rafah, réouverture limitée du poste frontière vers Gaza

Le point de passage frontalier entre Gaza et l'Egypte a rouvert jeudi pour un nombre limité de personnes, ont déclaré des responsables palestiniens et égyptiens à l'AFP, pour la première fois depuis que l'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran.

Un responsable du Croissant-Rouge égyptien, s'exprimant sous couvert d'anonymat à l'AFP, a déclaré que le point de passage de Rafah avait rouvert dans les deux sens pour permettre une « circulation limitée » des patients palestiniens entrant en Égypte et des Palestiniens bloqués retournant à Gaza.

Un responsable palestinien du comité des points de passage frontaliers a déclaré à l'AFP que huit Palestiniens blessés et 17 accompagnateurs avaient quitté l'enclave dévastée pour se rendre du côté égyptien.

Le COGAT, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé de superviser les affaires civiles dans les territoires palestiniens, a confirmé la réouverture sans donner plus de détails.

Al-Qahera News, proche des services de renseignement égyptiens, a diffusé des images d'un petit groupe de Palestiniens, dont des patients soignés en Égypte, se préparant à rentrer à Gaza. Plusieurs ambulances ont également été aperçues attendant de prendre en charge les patients arrivant de l'enclave.

Israël avait annoncé en début de semaine que Rafah rouvrirait mercredi, mais cela ne s'est pas concrétisé.

Il a indiqué que les déplacements reprendraient en coordination avec l'Égypte, sous réserve de l'accord des services de sécurité israéliens et sous la surveillance de la mission frontalière de l'UE.

Contrôles de sécurité

Le COGAT a précisé que les voyageurs entrant à Gaza seraient soumis à des contrôles supplémentaires à l'intérieur du territoire, dans une zone sous contrôle militaire israélien. La mission d'assistance aux frontières de l'UE (EUBAM) a été redéployée à Rafah début février.

Saisi par les forces israéliennes il y a près de deux ans lors de la guerre contre le Hamas, Rafah a brièvement rouvert le 2 février pour permettre une circulation limitée, mais a été refermé le 28 février après qu'Israël eut fermé tous les points de passage à la suite de ses frappes contre l'Iran.

Le point de passage de Kerem Shalom, contrôlé par Israël, a rouvert quelques jours plus tard pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire limitée, notamment du carburant.

Des images diffusées jeudi par l'AFPTV montraient des camions d'aide humanitaire traversant depuis l'Égypte par Rafah et se dirigeant vers Kerem Shalom pour y être contrôlés avant d'entrer à Gaza.

Pour de nombreux Gazaouis malades ou blessés, Rafah a constitué une voie cruciale d'accès aux soins médicaux en Égypte et l'un des rares moyens permettant aux familles séparées de se retrouver.

Mais malgré sa réouverture le mois dernier, seul un petit nombre de Palestiniens a été autorisé à passer.

Selon les autorités frontalières égyptiennes, le quota quotidien d'entrée en Égypte était de 50 patients, chacun pouvant être accompagné de deux personnes au maximum, le nombre de personnes autorisées à retourner à Gaza étant également limité à 50.

Ceux qui sont rentrés lors de la brève réouverture en février ont déclaré avoir été soumis à des contrôles de sécurité approfondis et à des interrogatoires.