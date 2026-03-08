Tunisie : des manifestants tunisiens dénoncent « l'enfer » au Moyen-Orient

Une centaine de personnes ont pris d'assaut les rues du centre-ville de Tunis, capitale Tunisie, pour dénoncer l'action des États-Unis et d'Israël en Iran et témoigner leur soutien au peuple iranien.

Brandissant des drapeaux iraniens et palestiniens ainsi que des portraits du défunt guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ses manifestants contre le président américain.

« La région est devenue un véritable enfer. Dans ces conditions, l'Iran n'a d'autre choix que de se défendre. Nous lui souhaitons la victoire. C'est un pays qui a été attaqué. Au contraire, il (Trump) s'en prend à une nation souveraine, exigeant une capitulation sans condition », déclare Nafti Khoula, syndicaliste et militant politique de 71 ans.

Le Moyen-Orient entre dans son neuvième jour de guerre, ce dimanche 8 mars. Israël poursuit ses frappes contre l'Iran et le Liban alors que Téhéran continue de cibler plusieurs pays du Golfe.

« Ce sont toujours les États-Unis qui déclenchent les guerres, même dans des pays comme l'Irak, par exemple. Ils créent systématiquement des prétextes pour justifier leur emprise sur la région », indique Hana Njima, enseignante de 45 ans.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué en une semaine 394 personnes, dont 83 enfants et 42 femmes, selon le ministre iranien de la Santé.