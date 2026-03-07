Bienvenue sur Africanews

Frappes israéliennes sur Téhéran : le président iranien rejette toute capitulation

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mercredi 24 septembre 2025.   -  
De nouvelles frappes israéliennes ont visé la capitale iranienne, Téhéran, samedi après-midi. Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville, quelques heures seulement après d’autres détonations signalées plus tôt dans la matinée.

Selon plusieurs informations, les frappes auraient ciblé le centre de la capitale, notamment des bâtiments gouvernementaux. Ces attaques interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et l’Iran.

La veille, Téhéran avait lancé une nouvelle vague de frappes de représailles contre Israël ainsi que contre certains pays du Golfe qui accueillent des forces américaines.

Face à ces attaques, le président iranien Masoud Pezeshkian a rejeté toute idée de capitulation et accusé ses adversaires d’ignorer les principes du droit international.

« Que nous nous rendions sans condition, ils devraient emporter ce rêve dans leur tombe. Ce à quoi nous sommes engagés, c’est le droit international, les cadres humanitaires et les principes dont ils parlent eux-mêmes, et ils devraient s’y tenir. Ils ne peuvent pas ignorer les droits d’aucun pays, y compris ceux de l’Iran », a-t-il déclaré.

La multiplication des frappes et des menaces de représailles fait craindre une nouvelle escalade militaire dans la région.

