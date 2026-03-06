Ouganda : 43 étudiants rapatriés d’Iran alors que le conflit s’enlise

Un groupe de 43 étudiants ougandais a raconté le traumatisme vécu après avoir fui la campagne de bombardements menée par les États-Unis et Israël en Iran et être rentré en Ouganda jeudi.

"Je ne trouve pas les mots", a déclaré Sharon Twiine, 29 ans, qui étudiait les relations internationales à l’université Ahlul Bayt International à Téhéran lorsque la guerre a éclaté.

L’ambassadeur d’Ouganda a organisé leur évacuation en bus jusqu’à la frontière turque, puis vers Istanbul, d’où les étudiants ont pris un vol pour rentrer chez eux.

"C’était effrayant, traumatisant et je ne souhaiterais à personne de vivre une telle expérience", a confié Twiine aux journalistes à l’aéroport international d’Entebbe, en Ouganda.

Un autre étudiant, Oscar Nyegyema, a indiqué qu’un site près de leur université avait été touché par une frappe aérienne.

"Nous pouvions entendre le sol trembler, nous pouvions sentir la terre vibrer. Nous avions tous peur, nous étions tous bouleversés, nous ne savions vraiment pas si nous pourrions nous en sortir", a-t-il raconté.

Malgré le traumatisme, Nyegyema a déclaré qu’il retournerait en Iran pour terminer son programme d’études dès que possible.

Certains étudiants ougandais ont choisi de rester malgré l’offre de rapatriement de leur gouvernement.

"La vérité, c’est que ces étudiants pensent que s’ils rentrent chez eux, les deux années déjà passées dans leur cursus de quatre ans pourraient être perdues, car ils ne pourront peut-être pas se permettre de payer un billet pour retourner à l’université", a expliqué Aloisius Ssegawa, un autre étudiant rentré jeudi.

Twiine a déclaré être "traumatisée" par cette expérience.

"J’aime étudier, j’aimerai mettre en pratique ce que j’ai appris en Iran, mais je pense que je devrai d’abord suivre une thérapie", a-t-elle ajouté.

"Ils sont au total environ 51 dans une université, mais les huit ont décidé de rester, de leur plein gré. Le gouvernement était prêt à les ramener, mais ils sont restés. L'autre université compte 53 [étudiants]. Nous essayons de trouver un moyen de les aider à rentrer eux aussi", explique Balam Barugahara, ministre ougandais de la Jeunesse et de l'Enfance.

Depuis le début des bombardements en Iran, plusieurs pays africains ont lancé des opérations massives d’évacuations de leurs ressortissants .

Parmi eux, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et le Soudan. Face à l’incertitude de la situation, les opérations de rapatriement devraient se poursuivre dans les jours à venir.