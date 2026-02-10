Guinée : des "tirs automatiques" entendus près de la prison de Conakry

Des "tirs automatiques" nourris ont retenti mardi matin près de la prison centrale de la capitale guinéenne, à Kaloum, le centre administratif de Conakry où se trouve le palais présidentiel, ont déclaré des témoins à l'AFP.

"J'ai entendu le bruit de véhicules roulant à toute vitesse, je me suis précipité à la fenêtre et j'ai entendu des tirs automatiques", a déclaré Thierno Balde, un comptable qui travaille dans le quartier, confirmant les déclarations similaires d'autres témoins.

Selon les voisins de la prison, les tirs ont commencé peu avant 9 heures et ont duré un peu plus d'une demi-heure, avec des rafales rapides.

Un dispositif de sécurité composé de policiers et de forces spéciales bloquait l'accès à la route menant à la prison mardi en fin de matinée, a constaté un journaliste de l'AFP. Un véhicule blindé appartenant aux forces spéciales était également visible devant la prison.

Abdouramane Doukoure, un fonctionnaire à la retraite, a déclaré qu'il passait devant la prison en voiture lorsqu'il "a entendu les coups de feu. Comme il y avait un embouteillage, nous nous sommes tous précipités dans différentes directions pour nous échapper".

Un autre habitant dont la maison est située à côté de la prison a déclaré avoir entendu des coups de feu à l'intérieur de l'établissement, mais "au moment où nous parlons, les choses se sont calmées". Mais "nous ne savons pas pour combien de temps", a ajouté l'habitant.