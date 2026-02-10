Bienvenue sur Africanews

Guinée : des "tirs automatiques" entendus près de la prison de Conakry

By Rédaction Africanews

avec AFP

Guinée

Des "tirs automatiques" nourris ont retenti mardi matin près de la prison centrale de la capitale guinéenne, à Kaloum, le centre administratif de Conakry où se trouve le palais présidentiel, ont déclaré des témoins à l'AFP.

"J'ai entendu le bruit de véhicules roulant à toute vitesse, je me suis précipité à la fenêtre et j'ai entendu des tirs automatiques", a déclaré Thierno Balde, un comptable qui travaille dans le quartier, confirmant les déclarations similaires d'autres témoins.

Selon les voisins de la prison, les tirs ont commencé peu avant 9 heures et ont duré un peu plus d'une demi-heure, avec des rafales rapides.

Un dispositif de sécurité composé de policiers et de forces spéciales bloquait l'accès à la route menant à la prison mardi en fin de matinée, a constaté un journaliste de l'AFP. Un véhicule blindé appartenant aux forces spéciales était également visible devant la prison.

Abdouramane Doukoure, un fonctionnaire à la retraite, a déclaré qu'il passait devant la prison en voiture lorsqu'il "a entendu les coups de feu. Comme il y avait un embouteillage, nous nous sommes tous précipités dans différentes directions pour nous échapper".

Un autre habitant dont la maison est située à côté de la prison a déclaré avoir entendu des coups de feu à l'intérieur de l'établissement, mais "au moment où nous parlons, les choses se sont calmées". Mais "nous ne savons pas pour combien de temps", a ajouté l'habitant.

