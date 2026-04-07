France : en appel, Sarkozy nie tout financement libyen pour sa campagne

Nicolas Sarkozy a comparu mardi dans le cadre de son procès en appel lié au financement présumé de sa campagne électorale de 2007 par la Libye.

Alors que débute son interrogatoire devant la Cour d’appel de Paris, l’ancien président français a déclaré qu’il n’y a pas eu un seul centime libyen dans sa campagne.

Nicolas Sarkozy doit répondre aux questions des juges et des parties pendant trois jours.

En première instance, l’ancien chef d’état a été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteur dans le cadre de cette affaire.

Il aurait laissé ses proches collaborateurs initier des contacts avec les autorités libyennes en 2005. Avec sur la table, un soutien diplomatique à la Libye contre une aide financière pour la conquête de l’Elysée par Sarkozy. Dans un contexte d’isolement pour Mouammar Kadhafi sur la scène internationale.

L'audience d'appel devrait se poursuivre jusqu'au 3 juin.