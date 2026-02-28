Les États-Unis lèvent les sanctions contre des hauts responsables maliens

Vendredi, les États-Unis ont assoupli les sanctions contre plusieurs hauts responsables maliens, après les sanctions qui leur avaient été imposées pour leurs liens présumés avec le groupe mercenaire russe Wagner.

Selon un communiqué du département américain du Trésor, les personnes concernées sont le ministre de la Défense Sadio Camara, ainsi que les responsables militaires Alou Boi Diarra et Adama Bagayoko. Ils avaient auparavant été visés par des accusations selon lesquelles ils auraient facilité le déploiement et l'expansion des activités de Wagner au Mali. Wagner était très présent en Afrique, déployant des combattants aux côtés des armées de pays tels que la Libye et le Mali, et menait également de vastes campagnes de désinformation et de déstabilisation.

Après la mort de son fondateur, Yevgeny Prigozhin, dans un accident d'avion en 2023 à la suite d'une mutinerie de courte durée contre Moscou, le ministère russe de la Défense a cherché à remplacer Wagner en Afrique et à coordonner les opérations de sécurité par l'intermédiaire d'un groupe faîtier connu sous le nom d'Africa Corps.

Le Trésor n'a pas fourni vendredi les raisons de l'assouplissement des sanctions, mais cette décision intervient alors que Washington cherche à ajuster sa politique africaine.