Mali : Moussa Mara condamné pour soutien à des prisonniers politiques

Au Mali, la justice confirme la peine de prison de l’ancien Premier ministre Moussa Mara.

Lundi, une cour d’appel a maintenu la condamnation prononcée l’an dernier contre Mara, qui avait exprimé son soutien à des prisonniers politiques sur les réseaux sociaux.

Moussa Mara, Premier ministre pendant huit mois entre 2014 et 2015, était accusé d’avoir « porté atteinte à la crédibilité de l’État et contesté l’autorité légitime ». En juillet dernier, il avait publié qu’il avait rencontré des prisonniers politiques et promis que justice serait faite.

Depuis le 1er août, il est incarcéré. La cour d’appel a confirmé sa peine de deux ans de prison, dont un avec sursis, et une amende de 500 000 francs CFA, soit environ 908 dollars.

« Nous n’abandonnerons pas », a déclaré son avocat Mountaga Tall à l’AFP, ajoutant qu’un recours devant la Cour suprême était envisagé.

Le Mali est dirigé par une junte militaire, arrivée au pouvoir après deux coups d’État successifs en 2020 et 2021. Depuis, le gouvernement a renforcé la répression contre ses détracteurs, ciblant la presse et dissolvant des partis politiques.

Moussa Mara est le dernier visage de cette répression politique qui inquiète la communauté internationale.