L'imam Dicko veut ramener la paix au Mali par le dialogue

Mahmoud Dicko à Bamako, au Mali, le vendredi 28 août 2020.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Algérie

‘’Une solution régionale’’, c’est la proposition de l’imam malien en exil Mahmoud Dicko face à la violence djihadiste qui écume des pays du Sahel.

Alors qu’il s’exprimait jeudi en marge de la sixième Conférence africaine pour la promotion de la paix à Nouakchott, en Mauritanie, l’imam a mis en avant, la recherche de solutions dans chaque pays, afin de créer une dynamique nécessaire pour une sortie crise.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont secoués depuis des années par des attaques de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

Mahmoud Dicko a appelé par ailleurs les Maliens à l’unité face aux exactions des djihadistes. Il est le fer de lance du mouvement qui a précipité la chute du président malien, Ibrahim Boubacar Keita lors d'un coup d'État en 2020.

L’exilé d’Algérie a rejoint la Coalition des forces pour la République (CFR). ''Notre objectif est d'œuvrer pour ramener la paix dans le pays.'', a-t-il déclaré.

