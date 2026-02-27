Le Nigeria fixe une nouvelle date pour les élections présidentielles

La commission électorale nigériane a annoncé jeudi que la prochaine élection présidentielle du pays aurait lieu le 16 janvier 2027, soit plus tôt que prévu initialement.

Les élections devaient initialement avoir lieu le 20 février 2027. Cette date avait toutefois été critiquée par la communauté musulmane, car elle coïncidait avec le mois de jeûne du ramadan.

Les partis désigneront leurs candidats entre le 23 avril et le 30 mai 2026.

La dernière élection présidentielle, en 2023, a porté au pouvoir Bola Tinubu, qui briguera un second mandat lors du scrutin de l'année prochaine.

Tinubu a été élu au premier tour avec environ 36 % des voix, face à Atiku Abubakar et Peter Obi.

La semaine dernière, le président a approuvé une loi autorisant la transmission électronique en temps réel des résultats des élections. Les litiges post-électoraux sont fréquents dans le pays le plus peuplé d'Afrique et, malgré le déploiement de nouvelles technologies par la commission électorale, la crédibilité des résultats est encore régulièrement remise en question.