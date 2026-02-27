Nigeria : l'ancien ministre de la Justice A. Malami jugé pour fraude et financement du terrorisme

L'ancien ministre nigérian de la Justice, Abubakar Malami doit répondre devant la Haute Cour fédérale de la capitale Abuja. Il est jugé pour terrorisme et fraude.

L'ancien fonctionnaire, déjà en difficulté, fait également l'objet d'allégations de crimes financiers.

Mardi, un tribunal nigérian a inculpé pour terrorisme l'ancien ministre de la Justice Abubakar Malami, qui fait également l'objet d'allégations de crimes financiers.

Malami, qui a occupé les fonctions de procureur général et de ministre de la Justice entre novembre 2015 et mai 2023, avait déjà été accusé, avec sa femme et son fils, de blanchiment d'argent pour un montant de 8,7 milliards de nairas (environ 6 millions de dollars).

La Haute Cour fédérale d'Abuja l'a inculpé mardi pour avoir "sciemment" encouragé "le financement du terrorisme en refusant de poursuivre les financiers du terrorisme dont les dossiers avaient été transmis à son bureau ".

Abubakar Malami a été accusé conjointement avec son fils Abdulaziz Malami d'avoir "commis un acte de terrorisme en détenant" un pistolet et des munitions non autorisés à son domicile.

Ils ont tous deux plaidé non coupables.

Depuis une quinzaine d'années, le Nigeria est en proie à une insurrection qui a fait plus de 40 000 morts et contraint près de deux millions de personnes à quitter leur foyer.

Malami a été libéré sous caution le mois dernier dans l'affaire de blanchiment d'argent, mais il a été arrêté à nouveau peu après sa libération.

Il est le dernier haut responsable de l'administration de l'ancien président Muhammadu Buhari à être jugé pour fraude.

La corruption, un fléau pour le Nigeria

Pendant ce temps, la Haute-Cour fédérale d'Abuja juge un autre haut fonctionnaire. Mercredi dernier, l'ancien gouverneur de l'État de Kaduna, dans le centre du pays, Nasir El Rufai, comparaissait dans une affaire de "cybercrime" et d'"atteinte à la sécurité de l'État". L'audience de mise en accusation a dû être renvoyé au 23 avril car le détenu doit être interrogé par l'agence fédérale anti-corruption dans le cadre d'une autre affaire.

En 2025, le Nigéria figurait à la 37ème place du classement des pays les plus corrompus au monde. Selon l'indice de perception de la corruption 2025 publié par Transparency International, le Nigéria obtient un score de 26 sur 100, pour la troisième année consécutive. Le pays figure ainsi à la 142ème place sur 182 pays pris en compte.