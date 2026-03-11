Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : des troupes déployées dans les zones sensibles de Johannesburg

Les Forces de défense nationale sud-africaines se déploient dans le township de Riverlea, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 11 mars 2026   -  
By Rédaction Africanews

and AFP

Afrique du Sud

Un mois après que le président Cyril Ramaphosa a annoncé leur déploiement pour lutter contre les gangs qui sévissent dans la région du Grand Johannesburg, des soldats se sont déployés mercredi pour soutenir les efforts de la police dans la lutte contre la criminalité.

Les troupes ont été envoyées en renfort de la police dans les zones régulièrement touchées par des fusillades et des meurtres liés à des guerres de territoire entre gangs.

« Il y a trop de morts dans cette communauté, alors j'espère et je prie pour que ce ne soit pas seulement pour aujourd'hui. Que l'armée soit là pour aider, protéger et lutter contre la criminalité de manière permanente. », a dit Vida Minnar, habitante.

Une douzaine de véhicules de soldats armés et en uniforme, appuyés par la police, ont procédé à des fouilles maison par maison, soulevant les matelas et ouvrant les placards tout en posant des questions sur la présence de drogues et d'armes.

« La criminalité est pire ici parce que nous avons peur... Par exemple, quand je sors, je dois être de retour à cinq heures et demie parce que nous avons peur pour notre vie. », a indiqué Rabia Williams, résidente.

Le taux de criminalité élevé en Afrique du Sud comprend en moyenne 60 meurtres par jour.

« J'ai été touché trois fois par balle. J'ai été touché trois fois par balle. C'est pourquoi aujourd'hui, je me sens en sécurité, car ces gens sont ici, ce sont des militaires. », a déclaré Velentino Daniels , résident.

Le déploiement militaire durera un an et couvrira cinq des neuf provinces, dont celle du Cap-Occidental, où se trouve la ville touristique du Cap, selon un plan présenté au Parlement.

Cette mesure a suscité les critiques d'experts et de politiciens de l'opposition, qui affirment que les soldats ne possèdent pas les compétences nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre.

