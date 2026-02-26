Iran-États-Unis : les discussions se poursuivent alors que Trump menace d'intervenir

L'Iran et les États-Unis ont tenu jeudi à Genève une nouvelle série de pourparlers indirects afin de tenter de parvenir à un accord sur le programme nucléaire de Téhéran et d'éviter une nouvelle guerre, alors que les États-Unis rassemblent une flotte massive d'avions et de navires de guerre au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump souhaite un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien, et il y voit une opportunité alors que le pays est en proie à des dissensions croissantes à la suite de manifestations nationales. L'Iran espère également éviter la guerre, mais maintient sa position estimant être en droit de développer ses ressources nucléaires et ne souhaite pas discuter d'autres questions, telles que son programme de missiles à longue portée ou son soutien à des groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah.

Si les États-Unis attaquent, l'Iran a déclaré que les bases militaires américaines dans la région seraient considérées comme des cibles légitimes, mettant en danger des dizaines de milliers de militaires américains. L'Iran a également menacé d'attaquer Israël, ce qui signifie qu'une guerre régionale pourrait à nouveau éclater au Moyen-Orient. "Il n'y aurait de victoire pour personne, ce serait une guerre dévastatrice", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à India Today dans une interview filmée mercredi juste avant son départ pour Genève.

"Étant donné que les bases américaines sont dispersées dans différents endroits de la région, malheureusement, toute la région serait probablement impliquée et touchée, ce qui serait un scénario très terrible."

Une nouvelle tentative pour trouver un compromis

Les pourparlers de Genève sont la troisième réunion depuis la guerre de juin 2025. Les deux parties ont tenu plusieurs cycles de négociations l'année dernière, qui ont échoué lorsque Israël a lancé une guerre de 12 jours contre l'Iran en juin et que les États-Unis ont mené des frappes massives contre ses sites nucléaires, laissant une grande partie du programme nucléaire iranien en ruines, même si l'étendue totale des dégâts reste incertaine.

Abbas Araghchi représente l'Iran lors des pourparlers. Steve Witkoff, promoteur immobilier milliardaire et ami de Donald Trump, qui occupe le poste d'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, dirige la délégation américaine avec Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Les pourparlers sont à nouveau menés sous la médiation d'Oman, un pays arabe du Golfe qui sert depuis longtemps d'interlocuteur entre l'Iran et l'Occident.

Araghchi a rencontré le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi, après son arrivée à Genève mercredi soir. Les deux hommes "ont examiné les points de vue et les propositions que la partie iranienne présentera pour parvenir à un accord", selon un rapport de l'agence de presse officielle Oman News Agency. Le ministre Al-Busaidi transmettra jeudi l'offre de l'Iran aux États-Unis, a ajouté l'agence.

Al-Busaidi a également rencontré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisme de surveillance nucléaire des Nations unies. Le diplomate omanais a répondu par un signe de la main à la question de savoir s'il était optimiste quant à l'issue des négociations. Oman a ensuite publié des images de Witkoff et Kushner rencontrant le médiateur. Les deux parties ont ajourné les discussions après environ trois heures de pourparlers et ont prévu de les reprendre plus tard dans la journée de jeudi.

"Nous avons échangé des idées créatives et positives à Genève aujourd'hui", a déclaré l'envoyé omanais. "Nous espérons faire davantage de progrès."

Donald Trump se montre déterminé

Le président américain Donald Trump souhaite que l'Iran cesse complètement de s'enrichir en uranium et veut que le pays renonce à son programme de missiles à longue portée et à son soutien aux groupes armés régionaux. L'Iran affirme qu'il ne discutera que des questions nucléaires et maintient que son programme atomique est entièrement destiné à des fins pacifiques.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mercredi aux journalistes que l'Iran "essayait toujours de reconstruire des éléments" de son programme nucléaire. Il a ajouté que Téhéran ne s'enrichissait pas en uranium pour le moment, "mais qu'il essayait d'atteindre le stade où il pourrait finalement le faire".

L'Iran a déclaré qu'il ne s'était pas enrichi en uranium depuis juin, mais il a empêché les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de se rendre sur les sites bombardés par les États-Unis. Des photos satellites analysées par Associated Press ont montré une activité sur deux de ces sites, ce qui suggère que l'Iran tente d'évaluer et éventuellement de récupérer du matériel qui s'y trouve.

L'Occident et l'AIEA affirment que l'Iran avait un programme d'armes nucléaires jusqu'en 2003. Après que Trump a annulé l'accord nucléaire de 2015, l'Iran a intensifié son enrichissement d'uranium à 60 % de pureté, ce qui n'est qu'à un pas technique du niveau de 90 % requis pour la fabrication d'armes nucléaires.

Les agences de renseignement américaines estiment que l'Iran n'a pas encore relancé son programme d'armement, mais qu'il a "entrepris des activités qui le placent en meilleure position pour produire un dispositif nucléaire, s'il choisit de le faire". Tout en insistant sur le caractère pacifique de leur programme, les responsables iraniens ont menacé de se doter de la bombe ces dernières années. La menace d'une action militaire fait craindre une guerre. Si les négociations échouent, l'incertitude plane sur le calendrier d'une éventuelle attaque américaine.

Si l'objectif d'une éventuelle action militaire est de faire pression sur l'Iran pour qu'il fasse des concessions dans les négociations nucléaires, il n'est pas certain que des frappes limitées soient efficaces. Si l'objectif est de renverser les dirigeants iraniens, cela engagera probablement les États-Unis dans une campagne militaire plus vaste et plus longue. Aucun signe public n'indique que des plans aient été élaborés pour la suite, notamment en ce qui concerne le chaos potentiel en Iran. Il existe également une incertitude quant aux conséquences d'une éventuelle action militaire pour l'ensemble de la région. Téhéran pourrait riposter contre les pays alliés des États-Unis dans le golfe Persique ou contre Israël. Les prix du pétrole ont augmenté ces derniers jours en partie à cause de ces inquiétudes, le Brent, référence mondiale, s'établissant désormais autour de 70 dollars le baril. Lors du dernier cycle de négociations, l'Iran a déclaré avoir brièvement interrompu le trafic dans le détroit d'Ormuz, l'étroite embouchure du golfe Persique par laquelle transite un cinquième de tout le pétrole commercialisé.

Les photos satellites prises mardi et mercredi par Planet Labs PBC et analysées par AP semblent montrer que les navires américains habituellement amarrés à Bahreïn, où est basée la 5e flotte de la marine américaine, étaient tous en mer. La 5e flotte a renvoyé les questions au Commandement central de l'armée américaine, qui a refusé de commenter. Avant l'attaque iranienne contre une base américaine au Qatar pendant les derniers jours de la guerre en juin dernier, la 5e flotte avait également dispersé ses navires en mer afin de se protéger contre une éventuelle attaque.