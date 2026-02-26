France : le musée du Louvre a un nouveau directeur

Le musée du Louvre à un nouveau directeur, Christophe Leribault.

À 62 ans, cet historien de l'art et conservateur, a dirigé plusieurs musées dans sa carrière - le dernier en date étant le château de Versailles. C'est à présent au sein d'un tout autre musée parisien que se tourne l'expert : celui du Louvre.

L'annonce a été faite mercredi par les autorités françaises, une annonce qui a été soutenue par le président de la République et proposée par la ministre de la Culture.

M. Leribault, nouveau président-directeur, succède à l'ancienne directrice, Laurence Des Cars. Celle-ci a démissionné mardi, et son choix a par la suite été approuvé par Emmanuel Macron, le qualifiant "d'acte de responsabilité à un moment où le plus grand musée du monde a besoin de calme et d'un nouvel élan pour mener à bien des projets majeurs."

Son départ fait suite au vol audacieux des joyaux de la couronne française, en octobre dernier alors qu'elle dirigeait le musée.

Pour rappel, l'effraction avait eu lieu en seulement huit minutes pendant le week-end, déroutant les visiteurs et déjouant les mesures de sécurité du Louvre.

Plusieurs suspects ont été arrêtés, mais les joyaux volés, dont la valeur s'élèverait à plus de 88 millions d'euros, restent introuvables.