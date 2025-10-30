France : un Algérien parmi les suspects du cambriolage du Louvre

Deux suspects du vol du Louvre ont "partiellement" reconnu leur participation et sont considérés comme les hommes qui ont forcé l'entrée du musée le plus visité au monde, a déclaré mercredi le procureur de Paris.

Laure Beccuau a déclaré lors d'une conférence de presse que les deux hommes faisaient l'objet de poursuites préliminaires pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, et qu'ils devraient être placés en détention provisoire. Elle n'a pas donné de détails sur leurs commentaires.

L'un des suspects est un ressortissant algérien de 34 ans qui vit en France depuis 2010, a indiqué Mme Beccuau. Il a été arrêté samedi soir à l'aéroport Charles de Gaulle où il s'apprêtait à "se rendre en Algérie sans billet de retour en France", a-t-elle ajouté.

Il vivait à Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris, et était connu de la police principalement pour des délits routiers, a indiqué Mme Beccuau.

L'autre suspect, âgé de 39 ans, a été arrêté samedi soir à son domicile d'Aubervilliers. "Rien ne permet de penser qu'il était sur le point de quitter le pays", a déclaré M. Beccuau.

L'homme était connu de la police pour plusieurs vols, et son ADN a été retrouvé sur l'une des vitrines où étaient exposés les bijoux et sur des objets que les voleurs ont laissés derrière eux, a-t-elle ajouté.

Il a fallu moins de huit minutes aux voleurs pour s'emparer des bijoux d'une valeur de 88 millions d'euros (102 millions de dollars) le 19 octobre, ce qui a choqué le monde entier. Les voleurs ont forcé une fenêtre, découpé les coffrets à l'aide d'outils électriques et se sont enfuis avec huit pièces des joyaux de la couronne française.

M. Beccuau a également déclaré qu'à ce stade de l'enquête, rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur, comme certains l'ont supposé.

Les procureurs avaient jusqu'à mercredi en fin de journée pour inculper les suspects, les relâcher ou demander une prolongation à un juge.