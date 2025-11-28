France : visiter le Louvre coûtera plus cher aux non-Européens

Le musée du Louvre à Paris a approuvé une hausse du prix des billets, de 22 à 32 euros pour les visiteurs non européens à partir de janvier, afin d’aider à financer une rénovation du bâtiment dont la dégradation a été révélée par le vol des joyaux de la couronne le 19 octobre.

La mesure a été annoncée plus tôt cette année par le président français Emmanuel Macron, dans le cadre d’un plan de rénovation et d’extension du musée sur une décennie. Les failles de sécurité qui ont permis le vol de 88 millions d’euros ont mis en évidence l'urgence de la situation.

À partir du 14 janvier, les ressortissants de pays situés en dehors de l'Union européenne devront payer 10 euros de plus. La mesure a été approuvée jeudi par le conseil d'administration du Louvre. Les ressortissants d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège, pays ayant adhéré à l’accord sur l’Espace économique européen, seront exemptés de cette hausse.

En 2024, le Louvre a accueilli 8,7 millions de visiteurs, dont 77 % d’étrangers. Les nationalités les plus représentées incluent les visiteurs des États-Unis (13 %), de Chine (6 %) et de Grande-Bretagne (5 %), qui sont concernés par la hausse des tarifs.

Cambriolage

Plus tôt ce mois-ci, la directrice du Louvre, Laurence des Cars, a annoncé que plus de 20 mesures d’urgence avaient commencé à être mises en œuvre à la suite du cambriolage. Elle a déclaré que la dernière rénovation du Louvre, datant des années 1980, est aujourd’hui techniquement obsolète.

Le coût du plan baptisé "Nouvelle Renaissance du Louvre" est estimé jusqu’à 800 millions d’euros, afin de moderniser les infrastructures, réduire la surfréquentation et offrir à la célèbre Joconde une galerie dédiée d’ici 2031.

Le 19 octobre, des voleurs se sont introduits par une fenêtre dans la Galerie d’Apollon à l’aide d’un monte-charge, utilisant des outils électriques pour découper les vitrines et repartir avec le butin sur des scooters en moins de huit minutes.

Mardi, le procureur de Paris a annoncé quatre nouvelles arrestations en lien avec le vol. La police peut retenir les deux hommes et les deux femmes pour interrogatoire jusqu’à samedi, avant qu’un juge ne décide de l’éventuelle mise en examen.