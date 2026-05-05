L’aide sanitaire américaine ne convainc pas la Zambie

La Zambie et les États-Unis ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les clauses de l’aide sanitaire américaine.

Ce lundi, le gouvernement zambien a déclaré que les négociations sur un accord de financement américain dans le domaine de la santé étaient au point mort. En cause : des désaccords sur les contrats liés aux minerais critiques et aussi des préoccupations concernant le partage des données.

Les États-Unis avaient proposé un financement de deux milliards de dollars sur cinq ans pour la santé, mais les négociations ont été retardées "en raison de l'inclusion de clauses que le gouvernement zambien juge inacceptables", a fait savoir le ministre des Affaires étrangères zambien, Mulambo Haimbe dans un communiqué.

C'est la première fois que ce pays d'Afrique australe expose publiquement les raisons de cette impasse qui dure depuis des mois.

Les autorités zambiennes expriment leur réticence

La Zambie s'est notamment opposée aux dispositions relatives au partage des données, estimant qu'elles porteraient atteinte au droit à la vie privée des citoyens.

"L'une des principales raisons de la réticence de la Zambie à accepter les termes de l'accord proposé est l'insistance sur un traitement préférentiel accordé aux entreprises américaines concernant les minerais stratégiques de la Zambie", a ajouté le ministre.

Il répondait ainsi aux remarques de l'ambassadeur américain sortant à Lusaka, Michael Gonzales, qui avait fait part de ses inquiétudes concernant les efforts de lutte contre la corruption du pays et déclaré que les pourparlers étaient au point mort depuis janvier, invoquant ce qu'il a qualifié de manque d'engagement substantiel de la part des responsables zambiens.

"Les affirmations de l’ambassadeur sortant dans sa déclaration sont profondément regrettables, peu diplomatiques et contraires à l’esprit de respect mutuel", a déclaré Mulambo Haimbe.

L’offre américano-zambienne a été divulguée en mars par l’ONG internationale de défense des droits Health GAP.

Selon le document, l’accord prévoit un financement américain de 320 millions de dollars cette année pour le secteur de la santé zambien, affaibli par des coupes drastiques dans l’aide américaine.

Ce montant devrait diminuer chaque année pour atteindre 112 millions de dollars en 2030.

À titre de comparaison, Lusaka a reçu plus de 400 millions de dollars d’aide au secteur de la santé de la part de Washington en 2024, selon le site web du gouvernement américain ForeignAssistance.gov, qui détaille les programmes d’aide internationale de Washington.

Le texte stipule également que l'offre serait suspendue si un accord sur un "pacte bilatéral" distinct et confidentiel n'était pas finalisé d'ici le 1er avril.

La Zambie est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique, derrière la République démocratique du Congo, et le huitième au monde, selon l'US Geological Survey (USGS).

Les entreprises chinoises dominent depuis longtemps le secteur du cuivre, détenant des participations importantes dans les mines et les fonderies de ce minerai essentiel aux réseaux électriques, aux centres de données et aux véhicules électriques.

Ce blocage intervient alors que Washington met en place une série d'accords d'aide sanitaire à travers l'Afrique, après avoir démantelé son agence USAID et réduit le rôle des ONG.

À ce jour, plus d’une douzaine de pays ont signé des accords d’aide sanitaire avec Washington. Parmi eux, le Rwanda, l’Ouganda, le Lesotho et l’Eswatini. Le Zimbabwe a rejeté l’offre américaine tandis que celle du Kenya est suspendue en attendant le règlement de recours juridiques.