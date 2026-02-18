Soudan du Sud : les déplacés internes confrontés à une crise alimentaire aiguë

Au Soudan du Sud, les personnes déplacées à l'intérieur du pays font face à une pénurie alimentaire qui s'aggrave. Les services humanitaires déplorent des provisions qui s’amenuisent indiquant qu'environ 825 000 personnes sont menacées de malnutrition aiguë dans trois États du pays : Jonglei, Unity et Eastern Equatoria.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011, mais a rapidement sombré dans une guerre civile entre deux généraux rivaux, Salva Kiir et Riek Machar.

Un accord de partage du pouvoir conclu en 2018 a apporté une paix relative, avec Kiir comme président et Machar comme vice-président, mais cet accord s'est effondré au cours de l'année dernière. Selon les Nations unies, les combats dans l'État de Jonglei entre l'armée de Kiir et les forces fidèles à Machar ont déplacé quelque 280 000 personnes depuis décembre.

L'hôpital d'Akobo, un ensemble de bâtiments délabrés, pour la plupart sans portes ni fenêtres, ne compte qu'un seul chirurgien, désormais débordé. Plus de 40 jeunes hommes étaient soignés pour des blessures par balle lors de la visite de l'AFP. Dans une salle, une femme âgée était allongée, le visage détourné de sa famille qui l'entourait. Elle a été blessée par balle aux deux jambes par des soldats, ont-ils déclaré. Ils l'ont transportée pendant plusieurs jours avant de trouver une voiture qui a accepté de les emmener à l'hôpital. L'armée a refusé de commenter ces affirmations à l'AFP. La ministre de l'Information du gouvernement de l'État de Jonglei, Nyamar Lony Thichot Ngundeng, a déclaré ne pas avoir d'informations sur ces incidents.

Elle a toutefois ajouté : « Si vous êtes blessé lors d'un échange de tirs, cela est considéré comme un accident, ce n'est pas intentionnel. » - « Catastrophe » - Selon l'UNICEF, plus de la moitié des personnes déplacées sont des enfants, dont certains fuient pour la deuxième ou troisième fois. Environ 825 000 personnes sont menacées de malnutrition aiguë dans trois États du Soudan du Sud : Jonglei, Unity et Eastern Equatoria.

Akeer Amou, 33 ans, a fui Jonglei pour se réfugier dans un camp informel sur les rives du Nil Blanc, où elle a donné naissance à son cinquième enfant. Ce lieu, qui ne figure sur aucune carte, est simplement connu sous le nom de Yolakot, qui signifie « au bord de la rivière », mais des centaines de femmes et d'enfants vivent désormais à l'ombre de ses arbres, dans l'attente d'une aide. L'AFP a vu au moins trois autres nouveau-nés parmi eux.

Amou a appelé son enfant Riak, ce qui signifie « catastrophe ». Elle ne sait pas pourquoi le conflit a éclaté, mais elle sait que son fils en subira les conséquences. « Le lait maternel peut couler si j'ai quelque chose à manger, mais maintenant, je n'ai plus rien », dit-elle en berçant doucement Riak sous la maigre protection d'un drap en coton.

Les mères passent leurs journées à chercher des fruits, des noix et des graines de nénuphar, tandis que les enfants s'éclaboussent dans les eaux troubles de la rivière. La plupart sont affamés. Un responsable local a déclaré à l'AFP qu'environ 6 700 personnes attendaient de la nourriture, mais qu'il n'y avait aucun signe d'aide.

- À court de provisions - À Bor, la capitale de l'État de Jonglei, les médecins tentent de venir en aide à l'afflux massif de personnes déplacées avec des provisions qui s'amenuisent rapidement. David Tor, directeur par intérim de l'hôpital de la ville, a présenté à l'AFP une mère qui avait été contrainte d'accoucher dans les marais voisins. Il avait réussi à faire baisser la fièvre du nouveau-né, une rare bonne nouvelle.

La mère avait fui Fangak, une ville située au nord, où en mai dernier, le seul établissement de santé desservant plus de 100 000 personnes, géré par l'ONG internationale Médecins sans frontières (MSF), avait été attaqué par des hélicoptères de combat et des drones, qui avaient complètement détruit sa pharmacie et toutes ses fournitures médicales.

« En raison de l'augmentation du nombre de personnes qui ont besoin de soins, nous sommes à court de presque tout », a déclaré Tor. « À un certain moment, nous risquons de perdre des patients. » La ministre de l'Information de Jonglei, Ngundeng, a déclaré à l'AFP que l'hôpital recevrait des fournitures. « Je dirais que c'est suffisant jusqu'à ce que l'hôpital ou le ministère de la Santé en décide autrement », a-t-elle déclaré.

- Piégés - Le Soudan du Sud est classé comme le pays le plus corrompu au monde par l'organisation Transparency International. Selon l'ONU, des milliards de dollars provenant des revenus pétroliers ont été détournés par l'élite, et le pays dépend des donateurs internationaux pour 80 à 90 % de ses besoins en matière de soins de santé. Le nouveau conflit est en train de créer une nouvelle génération d'enfants qui ont peu de perspectives d'une vie meilleure. La Banque mondiale estime que 70 % d'entre eux ne sont pas scolarisés.

Dans le camp de déplacés de l'État du Lac, au sud de Bor, où quelque 35 000 personnes sont récemment arrivées, les mères font la queue pour inscrire leurs enfants à un programme d'éducation d'urgence et de soutien psychosocial géré par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ce programme a déjà enregistré 2 000 enfants.

Certaines des personnes qui font la queue ne pourront peut-être jamais échapper à cette vie. Nyanhiar Malneth, 28 ans, a grandi pendant un précédent conflit dans le pays. Elle a arrêté l'école à l'âge de huit ans et a passé des années dans des camps de déplacés avec ses cinq enfants. « Je veux qu'ils aillent à l'école pour acquérir des connaissances », dit-elle. Mais il y a d'abord des préoccupations plus urgentes : « Nous avons besoin de quoi manger. »