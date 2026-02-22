Italie : les reliques de Saint François exposées pour la première fois au public

Pour la première fois, les reliques de Saint François d’Assise sont exposées au public dans la basilique érigée en son honneur, en Ombrie.

Devant l’autel de l’église inférieure, les ossements du saint reposent sur un drap de soie blanc, dans une vitrine en plexiglas scellée, elle-même protégée par un caisson en verre pare-balles et anti-effraction. Une inscription en latin, « Corpus Sancti Francisci », rappelle l’identité du défunt.

Décédé le 3 octobre 1226, le fondateur de l’ordre des Franciscains avait été inhumé dans la basilique en 1230. Sa tombe ne sera redécouverte qu’en 1818, au terme de fouilles menées dans la plus grande discrétion. Habituellement conservées dans la crypte, ses reliques n’avaient été exposées qu’une seule fois, en 1978, devant un public restreint.

Selon les responsables du couvent franciscain, l’état de conservation est comparable à celui constaté lors de leur reconnaissance en 1978. La vitrine hermétique, vidée de son oxygène et remplie d’un gaz inerte, garantit des conditions stables. L’éclairage de la basilique a été volontairement maintenu tamisé afin de préserver les ossements, fragiles et marqués par une vie d’ascèse et de privations.

Cette ostension exceptionnelle suscite un afflux massif. Près de 400.000 réservations ont déjà été enregistrées. Toutes les trente minutes, environ 750 visiteurs sont admis dans l’édifice, encadrés par des centaines de bénévoles. En temps normal, la fréquentation ne dépasse pas 1.000 visiteurs par jour en semaine à cette période de l’année.

Né en 1182 dans une famille aisée, Saint François a renoncé à ses richesses pour adopter une vie de pauvreté radicale, se consacrant aux plus démunis et prêchant un message de paix et d’harmonie avec la création. Son héritage spirituel continue d’inspirer des millions de fidèles à travers le monde, ainsi que le pape François, premier pontife à avoir choisi son nom en référence au saint d’Assise.

Pour de nombreux pèlerins, la proximité des reliques rend l’expérience particulièrement intense. Certains s’agenouillent, font le signe de croix ou effleurent la châsse de verre dans un silence recueilli. Pour les responsables franciscains, cette exposition vise avant tout à maintenir vivant le message du saint, huit siècles après sa mort.