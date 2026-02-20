Le Zimbabwe autorise le lenacapavir, traitement préventif contre le VIH

Le Zimbabwe a donné jeudi le top départ de l’administration du lenacapavir, médicament préventif contre le VIH à action prolongée. Il s’agit d’un traitement injectable administré seulement deux fois par an.

Pour des experts, il représente un progrès immense par rapport aux traitements nécessitant la prise d’une pilule quotidienne.

Grâce au feu vert des autorités sanitaires, le Zimbabwe devient l’un des premiers pays du monde à expérimenter ce traitement contre le VIH fabriqué par le laboratoire américain Gilead seciences.

Harare bénéfice du programme fiancé par les États-Unis et le Fonds mondial, et viserait dans un premier temps plus de 46 000 personnes à haut risque de contracter le VIH, sur 24 sites à l'échelle nationale.

Au Zimbabwe : 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95 % de celles diagnostiquées sont sous traitement, et 95 % des personnes sous traitement présentent une charge virale supprimée.