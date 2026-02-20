Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le Zimbabwe autorise le lenacapavir, traitement préventif contre le VIH

Un pharmacien tient un flacon de lenacapavir, le nouveau médicament injectable pour la prévention du VIH, au Cap, en Afrique du Sud, le mardi 23 juillet 2024.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Zimbabwe

Le Zimbabwe a donné jeudi le top départ de l’administration du lenacapavir, médicament préventif contre le VIH à action prolongée. Il s’agit d’un traitement injectable administré seulement deux fois par an.

Pour des experts, il représente un progrès immense par rapport aux traitements nécessitant la prise d’une pilule quotidienne.

Grâce au feu vert des autorités sanitaires, le Zimbabwe devient l’un des premiers pays du monde à expérimenter ce traitement contre le VIH fabriqué par le laboratoire américain Gilead seciences.

Harare bénéfice du programme fiancé par les États-Unis et le Fonds mondial, et viserait dans un premier temps plus de 46 000 personnes à haut risque de contracter le VIH, sur 24 sites à l'échelle nationale.

Au Zimbabwe : 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95 % de celles diagnostiquées sont sous traitement, et 95 % des personnes sous traitement présentent une charge virale supprimée.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.