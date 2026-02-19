Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La Russie aurait recruté plus de 1 000 Kenyans pour combattre en Ukraine

La Russie aurait recruté plus de 1 000 Kenyans pour combattre en Ukraine
Au Kenya, Bibiana Wangari rend hommage à son fils Charles Waithaka, tué dans la guerre Russie-Ukraine, dont le corps n’a pas été récupéré.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Kenya

Plus de 1 000 Kenyans auraient rejoint l’armée russe pour combattre en Ukraine, la plupart après avoir été trompés et contraints de signer des contrats militaires, selon un rapport des services de renseignement présenté au Parlement kényan.

Une enquête conjointe du National Intelligence Service et de la Directorate of Criminal Investigations, dévoilée mardi, estime le nombre de recrues à « plus de 1 000 », un chiffre bien supérieur aux « environ 200 » évoqués par les autorités en décembre.

Plusieurs enquêtes médiatiques, dont une publiée récemment par l’AFP, ont révélé comment la Russie attire des hommes originaires de pays africains avec la promesse d’emplois bien rémunérés, avant de les envoyer sur la ligne de front en Ukraine.

Des départs via la Turquie et les Émirats

Selon Kimani Ichung’wah, chef de la majorité parlementaire, les recrues quittent le Kenya avec des visas touristiques, transitant notamment par Istanbul en Turquie et Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

Le renforcement des contrôles à l’aéroport de Nairobi aurait toutefois poussé certains candidats à passer par d’autres pays africains pour éviter d’être repérés. Le rapport pointe également la complicité d’agences de recrutement non agréées et de membres du personnel aéroportuaire.

Des dizaines de morts et disparus

D’après les chiffres communiqués au Parlement, au moins 39 Kenyans seraient actuellement hospitalisés, 28 portés disparus et 89 engagés sur le front ukrainien.

Le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, doit se rendre à Moscou le mois prochain pour évoquer la situation. Le gouvernement a condamné l’utilisation de ses ressortissants « comme chair à canon ».

L’Ouganda et l’Afrique du Sud figurent également parmi les pays africains ciblés par ces campagnes de recrutement, alors que la Russie subit de lourdes pertes en Ukraine.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.