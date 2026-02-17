Soudan : le Ramadan et les réalités des marchés en pleine guerre civile

Le Ramadan débute pour les fidèles musulmans. Au Soudan, cette période de jeûne est très particulière. À Khartoum comme à Omdourman, les populations affluent vers les marchés, où les réalités diffèrent chaque année en fonction de la guerre civile depuis 2023.

« Les prix sont trop élevés pendant les périodes de forte affluence, il y a beaucoup de monde ici et les commerçants profitent [des occasions spéciales] pour augmenter leurs prix », Déclare Saleh Mubarak, Soudanais originaire de Khartoum.

« Je suis venu au marché et j'ai ouvert ma boutique trois ou quatre mois après la fin de la guerre. La demande des clients est forte et les prix sont raisonnables, ni élevés ni bas, plutôt modérés », indique Othman Youssef, commerçant originaire de Khartoum .

Les Soudanaisis ont appris à vivre avec la situation délétère imposée par les belligérants - les Forces de Soutiens Rapide et l'armée régulière - le pays connaît en ce moment une relative accalmie.

« Nous sommes revenus au marché il y a environ un mois et demi. Les choses ne sont plus aussi mauvaises qu'avant. La situation s'est améliorée, les gens travaillent à nouveau, le marché se redresse et nous nous sentons en sécurité. Mais certains commerçants ont perdu leurs marchandises, et je suis l'un d'entre eux », Explique Abd El Hameed Abd El Rahman, commerçant de Khartoum.

Plus de 8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan depuis le 15 avril 2023, dont 4 millions d'enfants, selon les organisations humanitaires..