Afrique du Sud : répression policière de l'exploitation minière illégale après une découverte d'or

En Afrique du Sud, des dizaines de chercheurs de fortune afflue depuis quelques semaines vers le township de Springs, dans les encablures de Johannesburg à la recherche d'or. Une ruée suivies d'une forte présence policière qui intrigue les habitants de Gugulethu.

La scène fait écho à la ruée qui a construit Johannesburg, la capitale financière du pays, au début du XXe siècle. Les chercheurs, armés de pioches, sont arrivés presque du jour au lendemain. « Ils se sont répandus comme un virus », a déclaré à l'AFP Princess Thoko Mlangeni, 33 ans, gardienne de sécurité, devant sa cabane en tôle surplombant le champ, se souvenant de leur première apparition le 8 février.

L'invasion soudaine de Springs, ville natale de Nadine Gordimer, lauréate du prix Nobel de littérature en 1991, reflète une frénésie plus générale, le prix de l'or ayant dépassé les 5 000 dollars l'once cette année, soit plus du double de son niveau de janvier.

Selon Nicholas, le frère de Mlangeni, la ruée dans le township a commencé lorsque quelqu'un qui creusait un trou pour installer un poteau de clôture a remarqué la couleur inhabituelle du sol et l'a testé dans l'eau. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux et, en quelques jours, le champ était bondé de prospecteurs pleins d'espoir. La plupart ne recherchent pas tant la richesse que la survie dans un pays où le taux de chômage avoisine les 32 %, selon les chiffres du gouvernement. Mlangeni a également tenté sa chance.

« Je n'en ai trouvé qu'une toute petite quantité », a-t-elle déclaré en montrant une fraction de son petit ongle. Avec une nuit de travail de 12 heures devant elle, le travail était tout simplement plus pénible qu'il n'en valait la peine pour cette mère de deux enfants. « Je peux acheter de la nourriture » D'autres persistent. Entre deux bouffées de cigarette, Siyabonga Sidontsa remplissait des sacs de maïs vides de terre.

« Je suis arrivé mardi. J'habite à 30 minutes à pied d'ici, et je ramène les sacs avec ça », dit-il en montrant la brouette qu'il a achetée à cet effet. Traitant 10 sacs de terre chaque jour, il dit avoir gagné 450 rands en cinq jours, soit un peu moins de 30 dollars, soit plus que ce qu'il gagne en une semaine normale depuis qu'il a perdu son emploi de jardinier il y a cinq ans.

« Je gagne très peu, mais cela me permet d'acheter de la nourriture », explique ce père de trois enfants âgé de 47 ans. Certaines équipes travaillent à plus grande échelle, chargeant de petits camions à benne basculante. Des hommes creusent en tongs dans une terre noire dense, de la « bouse de vache », comme l'appelle une jeune fille assise sur des sacs pleins. Des femmes transportent les charges jusqu'aux véhicules.

L'une d'elles slalome entre les cratères sous le regard attentif des vaches chassées de leur enclos. Elle porte en équilibre sur sa tête un sac rempli de terre fraîchement creusée. Pour Sidontsa, la réponse est simple : ils devraient ouvrir une véritable mine ici « pour que nous puissions travailler ».

L'Afrique du Sud, réputée depuis longtemps pour sa richesse minérale, a connu une frénésie similaire en 2021 lorsque des pierres cristallines trouvées dans la province du KwaZulu-Natal ont déclenché une ruée vers les diamants, avant que les experts ne confirment qu'il s'agissait simplement de quartz. Le pays compte un vaste sous-monde de mineurs artisanaux clandestins.