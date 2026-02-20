Afrique du Sud : cinq mineurs présumés morts après un glissement de terrain dans une mine de diamant

Cinq mineurs disparus depuis mardi à la suite d'un glissement de terrain sous terre sont présumés morts, a déclaré vendredi le ministre sud-africain des Mines après avoir évalué les efforts de sauvetage.

Gwede Mantashe a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait désormais de récupérer leurs corps, a rapporté la chaîne publique South African Broadcasting Corporation.

Les mineurs ont été piégés à plus de 800 mètres sous terre tôt mardi matin, lorsqu'une « coulée de boue » s'est produite à la mine d'Ekapa, dans la province du Cap-Nord.

Ekapa Minerals, la société qui exploite la mine, a déclaré que toutes les opérations avaient été immédiatement interrompues après l'incident et que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

« Le temps qui s'est écoulé depuis l'accident est une préoccupation majeure, mais notre approche des opérations de sauvetage reste inchangée et nous ne perdons pas espoir », a déclaré Howard Marsden, directeur général d'Ekapa Minerals, dans un communiqué.

Mantashe a déclaré dans un communiqué séparé qu'une enquête serait menée pour déterminer ce qui s'était passé.

Le gouvernement sud-africain et l'industrie minière ont déployé des efforts pour réduire le nombre de décès et d'accidents dans les mines, dans le cadre d'une campagne intitulée « Zero Harm » (zéro accident). L'année dernière, le pays a enregistré le nombre le plus bas de décès dans les mines, soit 41.

Ekapa Minerals a déclaré avoir informé les familles des mineurs piégés, qui ont organisé une veillée près de la mine jeudi soir.

Kimberley, où se trouve la mine, a été le théâtre d'une ruée vers les diamants au XIXe siècle qui a attiré des chercheurs de fortune du monde entier.

Les revenus générés par le commerce des diamants ont financé la croissance de l'industrie sud-africaine et des mines d'or, qui ont elles-mêmes contribué à financer la puissance coloniale britannique pendant les deux guerres mondiales.