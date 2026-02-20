Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : cinq mineurs présumés morts après un glissement de terrain dans une mine de diamant

cleared   -  
Copyright © africanews
Copyright 2012 AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Afrique du Sud

Cinq mineurs disparus depuis mardi à la suite d'un glissement de terrain sous terre sont présumés morts, a déclaré vendredi le ministre sud-africain des Mines après avoir évalué les efforts de sauvetage.

Gwede Mantashe a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait désormais de récupérer leurs corps, a rapporté la chaîne publique South African Broadcasting Corporation.

Les mineurs ont été piégés à plus de 800 mètres sous terre tôt mardi matin, lorsqu'une « coulée de boue » s'est produite à la mine d'Ekapa, dans la province du Cap-Nord.

Ekapa Minerals, la société qui exploite la mine, a déclaré que toutes les opérations avaient été immédiatement interrompues après l'incident et que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

« Le temps qui s'est écoulé depuis l'accident est une préoccupation majeure, mais notre approche des opérations de sauvetage reste inchangée et nous ne perdons pas espoir », a déclaré Howard Marsden, directeur général d'Ekapa Minerals, dans un communiqué.

Mantashe a déclaré dans un communiqué séparé qu'une enquête serait menée pour déterminer ce qui s'était passé.

Le gouvernement sud-africain et l'industrie minière ont déployé des efforts pour réduire le nombre de décès et d'accidents dans les mines, dans le cadre d'une campagne intitulée « Zero Harm » (zéro accident). L'année dernière, le pays a enregistré le nombre le plus bas de décès dans les mines, soit 41.

Ekapa Minerals a déclaré avoir informé les familles des mineurs piégés, qui ont organisé une veillée près de la mine jeudi soir.

Kimberley, où se trouve la mine, a été le théâtre d'une ruée vers les diamants au XIXe siècle qui a attiré des chercheurs de fortune du monde entier.

Les revenus générés par le commerce des diamants ont financé la croissance de l'industrie sud-africaine et des mines d'or, qui ont elles-mêmes contribué à financer la puissance coloniale britannique pendant les deux guerres mondiales.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.