Afrique du Sud : trois inculpés pour le meurtre filmé d’un chauffeur Bolt

Un drame d’une rare violence secoue l’Afrique du Sud. Trois personnes ont été inculpées pour meurtre après l’assassinat d’un chauffeur de VTC, dont les derniers instants ont été capturés par une caméra embarquée. Les images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont profondément choqué l’opinion publique.

Une agression filmée en direct

La victime, Isaac Satlat, 22 ans, ressortissant nigérian, conduisait pour la plateforme de VTC Bolt lorsqu’il a été attaqué mercredi dernier.

La vidéo montre un homme et une femme en train de se battre avec le chauffeur, apparemment dans le but de le voler. Isaac Satlat tente de se défendre, mais l’un des passagers semble l’étrangler jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Selon l’accusation, il a été étranglé à mort.

Les suspects auraient ensuite dérobé son téléphone portable et son véhicule, qui a depuis été retrouvé par les autorités.

Trois suspects, Dikeledi Mphela (24 ans), Goitsione Machidi (25 ans) et McClaren Mushwana (30 ans), ont comparu lundi devant un tribunal de Pretoria. Ils ont renoncé à leur demande de libération sous caution. Un quatrième suspect s’est rendu à la police lundi et doit comparaître à son tour.

Les quatre individus sont poursuivis pour meurtre et vol aggravé.

D’après le parquet, les accusés auraient commandé la course via l’application Bolt en utilisant un numéro de téléphone non enregistré à leur nom. Deux d’entre eux seraient montés dans le véhicule, tandis que les deux autres suivaient dans une voiture séparée. Ils auraient ensuite forcé le chauffeur à s’arrêter avant de l’attaquer.

Un climat d’insécurité croissant

L’affaire intervient dans un contexte de recrudescence des attaques visant les chauffeurs de VTC en Afrique du Sud, un pays confronté à des niveaux de criminalité parmi les plus élevés au monde.

Le conseil des partenaires VTC a dénoncé un meurtre qui, selon lui, est loin d’être un cas isolé. L’organisation a salué le rôle crucial des images de la dashcam et des réseaux sociaux dans l’identification rapide des suspects, tout en appelant à des mesures de sécurité préventives renforcées.

Elle demande notamment aux plateformes de VTC de mieux vérifier l’identité des passagers afin d’empêcher des criminels de se faire passer pour des clients.

Mobilisation et appels à des réformes

Lundi, plusieurs partis politiques et des chauffeurs VTC se sont rassemblés devant le tribunal pour réclamer justice et davantage de protection.

Un chauffeur a appelé le gouvernement à mettre en place une cellule spéciale dédiée aux attaques contre les conducteurs de VTC, ainsi qu’un système d’indemnisation pour les familles des victimes tuées dans l’exercice de leur métier.

La famille d’Isaac Satlat affirme que l’attaque n’est pas liée à sa nationalité nigériane, malgré un contexte national parfois marqué par des violences xénophobes.

Selon leur porte-parole, Solomon Izang Ashoms, les proches du jeune homme restent bouleversés et en quête de réponses. Son père, notamment, serait très affecté par le drame, avec des problèmes de santé aggravés depuis l’annonce du décès.

L’affaire a été renvoyée à lundi prochain, date à laquelle la procédure judiciaire se poursuivra.