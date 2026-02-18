La Russie entreprend des exercices militaires conjoints avec l'Iran

La marine russe a publié mercredi une vidéo montrant l'un de ses navires de guerre accostant dans un port iranien avant un exercice conjoint.

« La corvette Stoikiy de la flotte de la Baltique et la frégate Alvand, la corvette Shahid Sayed Shirazi et le missile boat Neyzeh de la marine iranienne ont mené l'exercice naval Passex dans le golfe d'Oman », a déclaré le service de presse de la flotte de la Baltique.

Mardi, l'Iran a annoncé la fermeture temporaire d'une partie du détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde, afin de mener des exercices militaires et des essais de missiles.

Le passage étroit qui relie le golfe Persique au reste du monde est la voie d'acheminement d'un cinquième des réserves mondiales de pétrole.

L'ampleur et l'impact de la fermeture n'étaient pas immédiatement clairs.

Cette fermeture était un signal envoyé par l'Iran pour avertir le monde des répercussions potentielles sur l'économie mondiale si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces d'attaque alors que les tensions entre les deux pays s'intensifient.