Iran : la lauréate du prix Nobel de la paix condamnée à 6 ans de prison

Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, a été condamnée par un tribunal iranien à une peine de six ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes.

L’avocat Mostafa Nili, a déclaré qu'elle avait également reçu une interdiction de quitter le pays pendant deux ans. Ainsi qu’à un an et demi de prison pour activités de propagande**. Elle sera exilée pendant deux ans dans la ville de Khosf, dans la province orientale du Khorasan du Sud, a déclaré l'avocat.**

En vertu de la loi iranienne, les peines de prison sont purgées simultanément. M. Nili a exprimé l'espoir que, compte tenu des problèmes de santé de Mme Mohammadi, elle puisse être temporairement « libérée sous caution pour recevoir un traitement ». Il a ajouté que le verdict rendu n'était pas définitif et pouvait faire l'objet d'un appel.

Au cours du dernier quart de siècle, Narges Mohammadi, 53 ans, a été jugée et emprisonnée à plusieurs reprises pour avoir milité ouvertement contre l'utilisation de la peine capitale en Iran et le code vestimentaire obligatoire pour les femmes.

Narges Mohammadi a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux et n'a pas vu ses enfants jumeaux, qui vivent à Paris, depuis 2015.