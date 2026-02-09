Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Iran : la lauréate du prix Nobel de la paix condamnée à 6 ans de prison

La célèbre militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, à droite, et la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi 27/08/2007   -  
Copyright © africanews
Vahid Salemi/Copyright 2007The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Iran

Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, a été condamnée par un tribunal iranien à une peine de six ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes.

L’avocat Mostafa Nili, a déclaré qu'elle avait également reçu une interdiction de quitter le pays pendant deux ans. Ainsi qu’à un an et demi de prison pour activités de propagande**. Elle sera exilée pendant deux ans dans la ville de Khosf, dans la province orientale du Khorasan du Sud, a déclaré l'avocat.**

En vertu de la loi iranienne, les peines de prison sont purgées simultanément. M. Nili a exprimé l'espoir que, compte tenu des problèmes de santé de Mme Mohammadi, elle puisse être temporairement « libérée sous caution pour recevoir un traitement ». Il a ajouté que le verdict rendu n'était pas définitif et pouvait faire l'objet d'un appel.

Au cours du dernier quart de siècle, Narges Mohammadi, 53 ans, a été jugée et emprisonnée à plusieurs reprises pour avoir milité ouvertement contre l'utilisation de la peine capitale en Iran et le code vestimentaire obligatoire pour les femmes.

Narges Mohammadi a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux et n'a pas vu ses enfants jumeaux, qui vivent à Paris, depuis 2015.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.