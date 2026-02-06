Iran - US : reprise de pourparlers indirects sur le programme nucléaire de Téhéran

L'Iran et les États-Unis ont tenu vendredi à Oman des pourparlers indirects sur le programme nucléaire de Téhéran, plusieurs mois après que les États-Unis ont bombardé les sites d'enrichissement d'uranium iraniens et quelques semaines seulement après les manifestations nationales qui ont secoué la République islamique.

« Dans l'ensemble, je peux dire que c'était un bon début, mais la poursuite de ce processus dépendra des consultations menées dans les capitales et des décisions qui y seront prises. Un accord a été trouvé pour poursuivre les négociations, mais le calendrier et les modalités de celles-ci seront déterminés après de nouvelles consultations menées par M. (Badr) al-Busaidi, ministre omanais des Affaires étrangères, si Dieu le veut.», a déclaré Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

M. Araghchi et les Omanais ont tous deux déclaré que les pourparlers visaient uniquement à trouver un moyen d'organiser de futures négociations, ce qui semble marquer un retour au point de départ des discussions sur le programme nucléaire iranien qui se sont déroulées pendant plusieurs mois il y a un an, avant qu'Israël ne lance sa guerre de 12 jours contre l'Iran en juin.

« Si l'autre partie poursuit le processus actuel et conserve la même approche, nous pourrons parvenir à un cadre pour les négociations et les sujets qui seront abordés lors des prochaines réunions. Je ne veux pas porter de jugement pour l'instant, mais je pense que c'était un bon début et que cela peut bien se poursuivre, mais cela dépend de l'autre partie et aussi des décisions qui seront prises à Téhéran. » Le chef de la diplomatie iranienne estime que les pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran à Oman ont été un « bon début », a ajouté leministre iranien des Affaires étrangères .

La partie américaine, représentée par l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président Donald Trump, n'a fait aucun commentaire immédiat sur les discussions.