Nigeria inquiet du recrutement de ses ressortissants dans la guerre en Ukraine

Nigeria inquiet du recrutement de ses ressortissants dans la guerre en Ukraine
Des étudiants nigérians évacués d'Ukraine suite à l'invasion russe arrivent à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja, au Nigeria, le 4 mars 2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Nigéria

Le Nigeria a exprimé sa préoccupation face à l’augmentation des cas de citoyens recrutés illégalement pour combattre à l’étranger, notamment dans le conflit en Ukraine.

Selon le groupe d’enquête All Eyes on Wagner, au moins 36 Nigérians auraient rejoint les rangs de l’armée russe, dont cinq seraient morts.

D’après le ministère des Affaires étrangères, plusieurs jeunes auraient été attirés par de fausses promesses d’emplois lucratifs avant d’être envoyés dans des zones de combat. L’un d’eux, Balogun Adisa Ridwan, affirme avoir été contraint de signer un contrat militaire après la confiscation de ses papiers.

Les autorités nigérianes disent vouloir renforcer la sensibilisation contre ces recrutements frauduleux, tandis que l’ambassadeur de Russie à Abuja nie toute implication officielle.

