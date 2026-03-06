Guerre en Ukraine : des Kenyans manifestent contre les recrutements par la Russie

Les familles de recrues kenyanes trompées par des promesses d'emploi en Russie et qui se sont retrouvées sur le front en Ukraine ont adressé jeudi une pétition au Parlement de leur pays pour demander l'interdiction du recrutement de Kenyans pour la guerre de Moscou.

Les familles ont brandi des photos de leurs fils qui se trouvent actuellement sur le front ou qui ont été tués, blessés ou portés disparus pendant la guerre.

Ils ont défilé dans les rues de la capitale kenyane, Nairobi, en scandant des slogans demandant aux autorités de ramener leurs proches à la maison. Plusieurs manifestants portaient une immense banderole blanche sur laquelle on pouvait lire en anglais, en caractères rouges gras : "Les kenyans et leurs familles réclament justice pour leurs fils recrutés dans l'armée russe".

Le mois dernier, le gouvernement a déclaré que plus de 1 000 Kenyans avaient été recrutés pour combattre pour la Russie en Ukraine et qu'au moins 89 Kenyans se trouvaient toujours au front. Il a confirmé un décès et déclaré que 39 Kenyans avaient été hospitalisés, 28 étaient portés disparus au combat, tandis que d'autres étaient rentrés chez eux.

Le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, a déclaré le mois dernier à AP qu'il se rendrait en Russie pour ce qu'il a qualifié d_'"approche diplomatique visant à freiner » ceux qui « profitent de quiconque dans cette mésaventure"_. Il a ajouté que des efforts étaient en cours pour obtenir la libération des Kenyans détenus en Ukraine comme prisonniers de guerre et rapatrier ceux qui se trouvent encore en Russie.

Yurii Tokar, ambassadeur d'Ukraine au Kenya, a déclaré mercredi à AP qu'un Kenyan était prisonnier de guerre en Ukraine et a souligné que les prisonniers de guerre sont généralement libérés à la fin de la guerre, conformément aux Conventions de Genève. Néanmoins, Kiev et Moscou ont procédé à plusieurs reprises à l'échange de centaines de soldats et de civils au cours de cette guerre qui dure depuis quatre ans.

Monica Wanjiku Gwere, grand-mère d'Isaac Kungu, un jeune homme de 28 ans qui s'est rendu en Russie en 2025, a déclaré à AP qu'elle souhaitait que son petit-fils soit ramené à la maison, mort ou vivant. "Il faut dire au président que nous pleurons nos enfants et que nous voulons qu'ils soient rapatriés. S'ils sont morts, ils doivent être ramenés pour être enterrés, mais s'ils sont vivants, ils doivent nous être rendus", a-t-elle déclaré.

Un rapport des services de renseignement présenté le mois dernier au Parlement kenyan par le leader de la majorité Kimani Ichung'wah indique que des responsables gouvernementaux kenyans et russes ont collaboré avec des agences de recrutement pour attirer des Kenyans sur le front.

Les familles qui ont adressé une pétition au Parlement jeudi ont déclaré que les responsables de ce complot visant à attirer leurs proches devaient être poursuivis pour "traite d'êtres humains, recrutement forcé et violations éventuelles du droit international humanitaire et du droit du travail".

À ce jour, deux Kenyans ont été inculpés de traite d'êtres humains dans cette affaire.