Les Émirats arabes unis : les nouveaux marchés de l'art mondial

Avec des ventes mondiales en baisse, les marchands d'art se sont tournés vers les acheteurs du Golfe, riche en pétrole, où les dépenses dans le secteur culturel sont en hausse.

Art Basel, qui organise des salons prestigieux à Miami, Hong Kong, Paris et en Suisse, a fait ses débuts dans le Golfe au Qatar au début du mois. « Dès que vous atterrissez ici, vous voyez l'ambition. C'est en quelque sorte l'avenir », a déclaré Andisheh Avini, directeur principal de la Gagosian Gallery, basée à New York, à l'AFP lors du salon de Doha.

« Nous voyons un grand potentiel dans cette région et au Qatar », a déclaré M. Avini, expliquant qu'il était « extrêmement important » pour les galeries d'explorer de nouvelles bases de consommateurs et de collectionneurs. « C'est pourquoi nous sommes ici. Avec de la patience et une vision à long terme, je pense que cela va devenir un pôle important », a-t-il ajouté.

Un rapport publié en 2025 sur le marché mondial de l'art par Art Basel et la banque suisse UBS a montré que les ventes avaient chuté dans les centres traditionnels d'Europe et d'Amérique du Nord au cours de l'année précédente. La volatilité économique et les tensions géopolitiques ont pesé sur la demande, ce qui signifie que les ventes mondiales sur le marché de l'art ont atteint environ 57,5 milliards de dollars en 2024, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport.

« La valeur des ventes a baissé au cours des deux dernières années, et je pense que nous sommes à un tournant en termes de confiance et d'activité sur le marché », a déclaré Noah Horowitz, directeur général d'Art Basel, à l'AFP à Doha. « Le moment était venu » « Au vu de l'évolution du monde de l'art mondial, nous avons estimé que le moment était venu de nous implanter dans la région (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud) », a-t-il ajouté.

Les États du Golfe ont investi des milliards dans les musées et le développement culturel afin de diversifier leurs économies au-delà du pétrole et du gaz et de stimuler le tourisme. En 2021, Abu Dhabi, qui abrite la seule succursale étrangère du Louvre, a annoncé un plan quinquennal prévoyant 6 milliards de dollars d'investissements dans ses industries culturelles et créatives.

Doha a créé le Musée national du Qatar et le Musée d'art islamique. L'autorité chargée des musées de ce pays riche en gaz a déjà annoncé un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars à consacrer à l'art. L'année dernière, l'Arabie saoudite a annoncé que les investissements culturels dans le royaume avaient dépassé 21,6 milliards de dollars depuis 2016.

Gagosian avait sélectionné les premières œuvres de l'artiste bulgare Christo pour les présenter à Art Basel Qatar. Connu pour ses œuvres à grande échelle réalisées avec sa partenaire française Jeanne-Claude, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe à Paris en 2021, du Reichstag à Berlin en 1995 et du Pont Neuf en 1985, le salon de Doha a exposé des sculptures emballées de plus petite taille.

M. Avini a déclaré que ces œuvres avaient suscité la curiosité d'un « mélange intéressant » de particuliers et d'acheteurs potentiels. « Bien sûr, il y a les Qataris. Mais vous rencontrez aussi d'autres marchands, par exemple de Saoudie et d'autres régions », a-t-il ajouté. Parmi les œuvres de Christo figuraient les « Wrapped Oil Barrels » (barils de pétrole emballés), créées entre 1958 et 1961, peu après que l'artiste ait fui la Bulgarie communiste pour Paris.

- « Tournant du cycle » - Les barils, solidement attachés avec de la corde, leur revêtement en tissu rigidifié et noirci par la laque, rappellent inévitablement les vastes richesses en hydrocarbures du Golfe.

Mais Vladimir Yavachev, neveu de Christo et désormais directeur de la succession des artistes après leur décès, a déclaré que les barils n'avaient été conçus avec « aucune connotation liée à l'industrie pétrolière ni aucune critique ». « Il aimait beaucoup les proportions de cet objet très simple et quotidien », a déclaré M. Yavachev. « Il s'agissait vraiment de l'esthétique de l'œuvre », a-t-il ajouté.

Horowitz a déclaré qu'il y avait eu « une évolution que nous avons observée à travers la croissance du marché en Asie et maintenant ici, au Moyen-Orient ». « À chaque cycle de notre industrie... nous avons vu de nouveaux publics arriver et de nouveaux contenus apparaître », a-t-il ajouté.

Hazem Harb, un artiste palestinien vivant entre les Émirats arabes unis et l'Italie, a salué Art Basel Qatar pour sa diversité « d'artistes internationaux, de concepts et de sujets ». Parmi les œuvres de Harb présentées au salon figuraient des piles de vieilles clés rappelant celles que portaient les réfugiés lors de la « Nakba » en 1948, lorsque quelque 760 000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leurs foyers.

À côté d'elles se trouvait une pile de clés plus récentes : des répliques imprimées en 3D de la clé de l'appartement de Hazem Harb à Gaza, détruit lors de la récente guerre. Dans le Golfe et au-delà, Hazem Harb estime qu'une « révolution » est en train de se produire dans l'art arabe « du Caire à Beyrouth, en passant par Bagdad et le Koweït... une nouvelle ère s'ouvre, celle de la culture et de l'art ».