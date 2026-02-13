L'impact réel de l'Intelligence Artificielle sur le secteur public

À l'occasion du sommet mondial des gouvernements à Dubai il y a quelques jours, le cabinet de conseil Accenture a publié une étude sur l'impact réel de l'intelligence artificielle dans le secteur public.

Le constat est nuancé : malgré la transition numérique, près d e la moitié des citoyens interrogés estiment que les services ne sont pas encore à la hauteur de leurs attentes.

« Nous avons constaté deux écarts importants. Ceux qui ont bien compris et qui sont spécifiquement implantés dans cette région, par opposition aux autres. Je vais vous expliquer ce qui fait la différence chez ceux qui réussissent. Donc. La vision des dirigeants, les investissements dans les infrastructures, les programmes de souveraineté des données et les services, très bien définis et axés non seulement sur l'automatisation des processus dont ils disposaient pour les services gouvernementaux, mais aussi sur leur réinvention. Créer une sorte de gouvernement invisible. Cela permet aux citoyens de bénéficier de services fluides. », a déclaré Xavier Anglada,Directeur général Accenture Moyen-Orient.

Ce modèle de "gouvernance invisible", très présent aux Émirats, cherche désormais à se déployer en Afrique. Mais sur le continent, la priorité reste l'infrastructure physique. Pour Xavier Anglada, la solution doit être complète : sécuriser l'accès à l'énergie et le stockage des données avant même de déployer les outils d'IA.

« Il est nécessaire d'investir dès le niveau des infrastructures, et cela doit être généralisé. Et les infrastructures exigent, par exemple, dans le cas de l'Afrique, que l'on constate que le manque d'électricité ne permettra pas de réaliser les investissements massifs dans les centres de données et autres capacités nécessaires. Il faut donc passer d'une approche globale, depuis les infrastructures et l'alimentation électrique jusqu'à la souveraineté des données. », a indiqué Xavier Anglada.

En exportant ce savoir-faire, le Golfe se positionne comme un partenaire stratégique de la transformation numérique des économies émergentes.