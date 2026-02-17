Bienvenue sur Africanews

Kenya : le ministre des Affaires étrangères égyptien en visite à Nairobi

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty, à gauche et Musalia Mudavadi le secrétaire général du Cabinet kenyan à Nairobi, au Kenya, 16 février 2026   -  
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Kenya

Le Premier ministre kényan, Musalia Mudavadi, a reçu lundi à Nairobi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.

Cette visite officielle marque la volonté des deux pays de renforcer leurs liens commerciaux et d'investissement. Des discussions visant à approfondir ces relations sont attendues.

« Nous continuons à préconiser des approches inclusives, fondées sur le dialogue et menées par l'Afrique dans le cadre de l'Initiative du bassin du Nil (NBI). À cet égard, le Kenya reconnaît la position de l'Égypte telle qu'elle a été exprimée lors du 33e Conseil des ministres du Nil, qui s'est tenu à Bujumbura en décembre 2025, et qui appelle au dialogue, à la coopération et au respect mutuel, et se tient prêt à servir de facilitateur impartial pour faire progresser la gestion coopérative et durable du bassin du Nil. », a déclaréMusalia Mudavadi, Premier secrétaire du Cabinet du Kenya.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'encourager les partenariats avec le secteur privé et de diversifier les produits commerciaux, ainsi que d'accélérer la création d'un conseil commercial conjoint Kenya-Égypte afin de parvenir à une prospérité partagée.

