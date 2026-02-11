Le ministre sénégalais des affaires étrangères en visite en Egypte

Le chef de la diplomatie égyptienne a rencontré mardi son homologue sénégalais dans la nouvelle capitale.

Badr Abdelatty s'est entretenu avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, dans la capitale égyptienne, où les deux hommes ont discuté d'un large éventail de questions internationales et des moyens de renforcer les relations bilatérales, ont indiqué des responsables.

À l'issue de la réunion, Abdelatty a souligné l'importance d'œuvrer à l'apaisement de la situation en Iran.

« Nous sommes déjà confrontés à de nombreuses crises et la dernière chose que nous souhaitons, c'est d'en ajouter une autre en recourant à des solutions militaires pour résoudre la question nucléaire iranienne », a-t-il déclaré.

Abdelatty a également déclaré que les deux ministres avaient discuté de la situation au Soudan et en mer Rouge.