Somalie : l’Égypte déploie ses forces dans le cadre de la mission de l’UA

À Mogadiscio, les forces égyptiennes ont été officiellement déployées pour participer à la mission de l’Union africaine en Somalie, AMISOM.

La cérémonie s’est tenue en présence du président somalien Hassan Sheikh Mohamud et du ministre égyptien de la Défense, le général Abdel Meguid Saqr, ainsi que de hauts responsables militaires.

Les troupes égyptiennes ont suivi une formation complète et montré un haut niveau de préparation opérationnelle.

Des exercices sur le terrain ont démontré leur capacité à intervenir dans différents types de terrain, avec des véhicules et équipements adaptés aux missions de maintien de la paix.

Le commandement militaire a confirmé que les forces sont prêtes à exécuter leurs missions sous l’égide de l’Union africaine. Selon les autorités, leur présence contribue à la stabilité et à la sécurité de la Somalie et soutient les efforts du gouvernement pour renforcer l’unité et la souveraineté du pays.