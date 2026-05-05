Mauritanie : 2 députés condamnés pour insultes contre le président

Deux députées de l'opposition mauritanienne ont été condamnées lundi à quatre ans de prison pour avoir insulté le président et dénoncé des discriminations raciales, ont déclaré leurs avocats à l'Associated Press. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est depuis longtemps critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme pour ses violations des droits de l'homme et la persistance de l'esclavage.

Le mois dernier, les députées Marieme Cheikh Dieng et Ghamou Achour ont été inculpées d’"atteinte aux symboles de l’État" et d’"incitation à des rassemblements en vue de porter atteinte à la sécurité publique" après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages critiquant le président Mohamed Ould Ghazouani.

Les deux parlementaires avaient appelé, dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux, à la destitution de Ghazouani et accusé le système judiciaire, dominé par les Arabes, de traiter les citoyens noirs et les descendants d’esclaves comme des citoyens de seconde zone.

Les avocats des parlementaires — Mohamed Ould Ahmed Miske, Yaghoub Ould Sèïf et Moctar Ould Ely — ont confirmé à l'AP le verdict rendu par un tribunal pénal de la capitale, Nouakchott. Le gouvernement n'a pas commenté cette condamnation.

Esclavage

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est depuis longtemps critiqué pour ses violations des droits de l'homme, l'existence persistante de l'esclavage jetant une ombre tenace sur son histoire. Pendant des siècles, l'élite économique et politique du pays, composée d'Arabes et d'Amazighs, a réduit en esclavage des populations noires originaires du nord-ouest du Sahara.

La Mauritanie a aboli l'esclavage en 1981, devenant ainsi le dernier pays au monde à le faire. Mais cette pratique perdure, selon les organisations de défense des droits humains, avec environ 149 000 personnes victimes d'esclavage moderne dans ce pays de moins de 5 millions d'habitants, d'après l'Indice mondial de l'esclavage 2023.

Biram Dah Abeid, leader de la coalition "Initiative pour la renaissance du mouvement abolitionniste", a qualifié le procès d’injustifié et de motivé par des considérations politiques, qualifiant les deux parlementaires de "héros" et de "combattants sincères contre l’injustice" lors d’une conférence de presse après le verdict.

Les parlementaires font partie de la coalition, qui n’est pas un parti politique enregistré mais qui s’est alliée au parti Sawab, lui-même enregistré, pour les aider à se faire élire.