Le Kenya lance un mandat d'arrêt contre un soldat britannique accusé de meurtre

Une haute cour kényane a ordonné l'arrestation d'un ressortissant britannique accusé d'avoir assassiné une femme locale près d'un terrain d'entraînement de l'armée britannique dans le centre du Kenya, il y a 13 ans, ont annoncé mardi des représentants de la cour.

Le corps d'Agnès Wanjiru, 21 ans, a été retrouvé dans une fosse septique en avril 2012 à Nanyuki, au nord du mont Kenya, quelques semaines après que des témoins eurent déclaré qu'elle avait été vue quittant un bar en compagnie de soldats britanniques.

Le tribunal de Nairobi a ordonné lundi l'arrestation du suspect, qui se trouve en Grande-Bretagne, mais a déclaré que le nom du suspect ne pouvait pas être publié, sans donner de raison à ces rares instructions. Les noms des personnes soupçonnées de meurtre peuvent normalement être publiés au Kenya.

Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu'une demande d'extradition allait être lancée.

La décision a ravivé l'attention portée à l'affaire, et la famille de Wanjiru a déclaré à l'Associated Press mardi qu'elle avait attendu "trop longtemps" la justice, mais qu'elle espérait qu'elle arriverait maintenant.

"Bien qu'il s'agisse d'un progrès, ce n'est pas encore la justice", a déclaré Esther Muchiri, porte-parole de la famille.

Mme Muchiri a également remis en question l'ordonnance du tribunal interdisant que le nom du suspect soit rendu public. "Après 13 ans, pourquoi cachent-ils toujours son identité ?

En avril, le ministre britannique de la défense, John Healey, avait rencontré les proches de M. Wanjiru et s'était engagé à "aider la famille à obtenir la justice qu'elle mérite".

Le haut-commissariat britannique au Kenya a réitéré cet engagement mardi, mais a refusé de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une demande d'extradition du suspect.

La fille de Wanjiru, qui avait 5 mois lorsque sa mère a disparu et qui a maintenant 13 ans, est restée sous la garde de sa grand-mère et de sa tante.

La Grande-Bretagne compte environ 200 militaires basés en permanence au Kenya. La plupart d'entre eux forment actuellement plus de 1 000 soldats kenyans un an avant leur déploiement en Somalie voisine pour combattre Al-Shabab, filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est.

Le gouvernement britannique investit chaque année plus de 1,1 milliard de shillings kenyans (9,6 millions de dollars) dans ce partenariat. Par le passé, les Kényans ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont les forces britanniques traitent les résidents locaux et l'environnement sur leur terrain d'entraînement.