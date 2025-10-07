Afrique du Sud : reprise du procès pour meurtre dans une ferme porcine

Le procès pour meurtre dans une ferme porcine a repris ce mardi devant la Haute Cour de Polokwane.

Le propriétaire de la ferme, Zachariah Olivier, est accusé d'avoir tué Maria Makgato et Lucia Ndlovu, dans une affaire qui a choqué tout un pays par ses détails macabres.

Le fermier ordonné aux ouvriers agricoles William Musora et Rudolph de Wet de donner les cadavres des victimes à manger aux cochons.

Après un bref report lundi afin de permettre à la défense de consulter un rapport balistique, le procès s'est ouvert avec la présentation par l'accusation des preuves, notamment les témoignages des témoins.

Cette affaire très médiatisée, qui devrait s'achever le 17 octobre 2025, met en lumière les problèmes persistants de violence agricole et de tensions raciales dans la province rurale du Limpopo.