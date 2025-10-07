Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : reprise du procès pour meurtre dans une ferme porcine

Zachariah Olivier, Adrian Rudolph de Wet et William Musora comparaissent devant le tribunal de Polokwane, en Afrique du Sud, le 10 septembre 2024   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Afrique du Sud

Le procès pour meurtre dans une ferme porcine a repris ce mardi devant la Haute Cour de Polokwane.

Le propriétaire de la ferme, Zachariah Olivier, est accusé d'avoir tué Maria Makgato et Lucia Ndlovu, dans une affaire qui a choqué tout un pays par ses détails macabres.

Le fermier ordonné aux ouvriers agricoles William Musora et Rudolph de Wet de donner les cadavres des victimes à manger aux cochons.

Après un bref report lundi afin de permettre à la défense de consulter un rapport balistique, le procès s'est ouvert avec la présentation par l'accusation des preuves, notamment les témoignages des témoins.

Cette affaire très médiatisée, qui devrait s'achever le 17 octobre 2025, met en lumière les problèmes persistants de violence agricole et de tensions raciales dans la province rurale du Limpopo.

