Echoes of Africa : les Amazones d'Afrique portent la voix des femmes [Podcast]

Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de trois des membres du groupe Les Amazones d'Afrique.

La chanteuse malienne et cofondatrice du collectif Mamani Keïta, la chanteuse et actrice béninoise Fafa Ruffino et l’actrice congolaise Alvie Bitemo, racontent les causes qui motivent encore le combat des Amazones aujourd'hui, plus de dix ans après la création du collectif.

Les trois autres artistes présentes sur le 3ème album du groupe sont la nigériane Nneka, l’ivoirienne Dobet Gnahoré et la burkinabé Kandy Guira.

Intitulé Musow Dance, la 'danse des femmes' en bambara, cet album toujours aussi engagé accueille de nouvelles sonorités plus électroniques. Dansant, il est un véritable hymne à l'énergie vitale qui nous met en mouvement.

Le projet musical "Les Amazones d'Afrique" a été initié par la productrice Valérie Malot et la chanteuse Mamani Keïta en 2014 à Bamako. L’idée de fonder un collectif autour de la condition des femmes a alors séduit l'artiste béninoise Angélique Kidjo et les maliennes Oumou Sangaré et Mariam Dumbia, qui les ont rejoint.

Munies de leur meilleure arme, leur voix, ces Amazones, dont le nom est un clin d'œil au régiment des Amazones du royaume de Dahomey, actuel Bénin, vont au front dès qu’elles posent la main sur leur micro.

À l’origine, ces artistes internationales avaient à cœur de porter la voix des femmes africaines et de dénoncer les violences faites aux femmes souvent gardées sous silence. Mais au fil des tournées, des albums et des rencontres, c’est la voix des femmes du monde entier que les Amazones souhaitent porter aujourd’hui.

L’album réalisé et mixé par Jacknife Lee, collaborateur du groupe irlandais U2 et produit par le label de Peter Gabriel, RealWorld, est un savoureux mélange de blues, de funk, et de musiques électroniques et mandingues.

Setlist :