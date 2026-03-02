L’Afrique victime collatérale de la guerre en Iran ? [Africanews Today]

L’appréhension gagne du terrain en Afrique face à l’aggravation des actions militaires au Moyen-Orient. Des responsables africains mettent en garde contre les perturbations commerciales à l’échelle mondiale qui risquent d’affecter le continent.

Des dizaines de civils tués ces dernières 48 heures au Soudan du Sud. Les jeunes armés non identifiés seraient derrière ces violences selon la Mission des Nations Unies dans le pays.

En République du Congo la campagne électorale pour la présidentielle du 15 mars est en cours. Sept candidats sont en lice dont Denis Sassou Nguesso, le président sortant.

Et Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir.

LE GHANA CÉLÈBRE SA DIASPORA

Le mars 5 mars le pays d’Afrique de l’Ouest rendra hommage à sa diaspora lors d’une cérémonie en présence du président ghanéen, John Dramani Mahama. L’événement s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance officielle du rôle des Ghanéens de l’étranger dans l’essor du pays.

10 mars SESSION ELECTIVE AU PARLEMENT CAMEROUNAIS

Le 10 mars, Parlement camerounais est convoqué en session élective en vue du renouvellement des bureaux des deux chambres, dont le mandat arrive à expiration le 30 mars. Cette étape institutionnelle majeure permet la désignation ou la reconduction des présidents, vice-présidents, questeurs et secrétaires au sein des instances dirigeantes.

Les Hyper-rencontres africapitales 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars au Lavoir Moderne à Paris en France. L’événement mettra à l’honneur Conakry, la capitale guinéenne.