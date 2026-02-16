La Russie nie avoir empoisonné l'opposant Alexeï Navalny

Kremlin
‘’ Biaisée et sans fondement”, c’est ainsi que la Russie a qualifié lundi, l’évaluation de cinq pays européens selon laquelle, l’opposant russe Alexeï Navalny serait mort empoisonné, il y a deux ans.
Selon le rapport publié samedi par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, les autorités russes auraient utilisé une « toxine » rare provenant d'une grenouille pour assassiner le principal opposant à Vladimir Poutine. Dans la foulée, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il envisageait de nouvelles sanctions contre Moscou.
Alors que le secrétaire d’Etat américain a qualifié le document de ‘’ très troublant”. Marco Rubio a déclaré dimanche qu’il « ne contestait pas » ce rapport.
Alexeï Navalny, est mort dans une prison sibérienne le 16 février 2024, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans.
01:04
Russie : une loi sanctionne les recherches de contenus "extrémistes"
01:00
Russie : l’ancien ministre des Transports retrouvé mort après son limogeage
Aller à la video
Afrique du Sud : plus de 120 vautours morts empoisonnés par des pesticides
05:58
Russie : des ambassadeurs commémorent la mort d'Alexeï Navalny
01:02
Russie : 3 avocats d'Alexeï Navalny condamnés à la prison
00:51
"Patriote", le mémoire-posthume de l'opposant russe Alexei Navalny