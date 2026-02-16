Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La Russie nie avoir empoisonné l'opposant Alexeï Navalny

La mère de l'ancien opposant Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaya, au cimetière Borisovskoye à Moscou, le 16 février 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Kremlin

‘’ Biaisée et sans fondement”, c’est ainsi que la Russie a qualifié lundi, l’évaluation de cinq pays européens selon laquelle, l’opposant russe Alexeï Navalny serait mort empoisonné, il y a deux ans.

Selon le rapport publié samedi par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, les autorités russes auraient utilisé une « toxine » rare provenant d'une grenouille pour assassiner le principal opposant à Vladimir Poutine. Dans la foulée, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il envisageait de nouvelles sanctions contre Moscou.

Alors que le secrétaire d’Etat américain a qualifié le document de ‘’ très troublant”. Marco Rubio a déclaré dimanche qu’il « ne contestait pas » ce rapport.

Alexeï Navalny, est mort dans une prison sibérienne le 16 février 2024, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.