La Russie nie avoir empoisonné l'opposant Alexeï Navalny

‘’ Biaisée et sans fondement”, c’est ainsi que la Russie a qualifié lundi, l’évaluation de cinq pays européens selon laquelle, l’opposant russe Alexeï Navalny serait mort empoisonné, il y a deux ans.

Selon le rapport publié samedi par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, les autorités russes auraient utilisé une « toxine » rare provenant d'une grenouille pour assassiner le principal opposant à Vladimir Poutine. Dans la foulée, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il envisageait de nouvelles sanctions contre Moscou.

Alors que le secrétaire d’Etat américain a qualifié le document de ‘’ très troublant”. Marco Rubio a déclaré dimanche qu’il « ne contestait pas » ce rapport.

Alexeï Navalny, est mort dans une prison sibérienne le 16 février 2024, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans.