Russie : 3 avocats d'Alexeï Navalny condamnés à la prison

Le 17 janvier 2024, un tribunal russe a condamné trois avocats ayant défendu Alexei Navalny, l’opposant russe décédé en février 2023, à des peines de prison allant de 3 ans et demi à 5 ans et demi.

Vadim Kobzev, Igor Sergunin et Alexei Liptser ont été reconnus coupables de liens avec des groupes dits extrémistes, en lien avec les activités de Navalny. Ce dernier, ancien leader de l’opposition, avait vu ses organisations désignées comme extrémistes en 2021 par un tribunal russe.

Les trois avocats avaient été arrêtés en octobre 2023, peu après la décision des autorités russes de classifier les réseaux de Navalny comme extrémistes. Dans la salle d’audience, des soutiens ont exprimé leur solidarité en criant : « Vous êtes des héros, nous sommes avec vous ! ».

Un procès aux implications politiques ?

Ce procès intervient dans un contexte où les autorités russes intensifient leur lutte contre les opposants politiques, et certains y voient une tentative d’intimider les avocats et défenseurs des droits humains. Les avocats défendus par Vadim Kobzev et ses collègues étaient accusés d’avoir transmis des informations de Navalny à ses partisans.

Andrei Grivtsov, avocat de Vadim Kobzev, a souligné la difficulté de la situation : « Le métier d'avocat est déjà très difficile, et quand il s'agit de défendre un collègue, c'est encore plus compliqué, car on ne peut s'empêcher de projeter cette situation sur soi-même. En tant qu'avocat, on comprend ce qui se passe. »

Des condamnations sur fond de répression croissante

L’opposant Alexei Navalny, arrêté en 2021 après son retour en Russie, avait été condamné à plusieurs reprises pour des accusations jugées politiquement motivées, notamment pour extrémisme. En décembre 2023, il a été transféré dans une colonie pénitentiaire au-delà du cercle polaire arctique, où il est décédé en février 2023, dans des circonstances non éclaircies.

Les avocats condamnés, ainsi que d’autres figures de la défense, sont considérés par certains défenseurs des droits humains comme des prisonniers politiques. La célèbre organisation Memorial, lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, demande leur libération immédiate.