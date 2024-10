"Patriote", le mémoire-posthume de l'opposant russe Alexei Navalny

Le livre écrit par l'ancien leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, a été exposé dans une librairie à Londres avant sa sortie mardi.

"Patriote" a été annoncé en avril par l'éditeur Alfred A. Knopf, qui l'a qualifié de "dernière lettre au monde" de l'ancien politicien.

Navalny était l'adversaire le plus farouche et le plus en vue du président Vladimir Poutine, il avait mené une campagne acharnée contre la corruption en Russie.

L'activiste est mort dans une prison isolée de l'Arctique en février, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans pour plusieurs accusations, dont celle de diriger un groupe extrémiste, qu'il considérait comme politiquement motivées.

L'ancien avocat avait été emprisonné après son retour en 2021 d'Allemagne, où il se remettait d'un empoisonnement à l'agent neurotoxique qu'il imputait au Kremlin.

Les responsables russes ont vigoureusement nié toute implication tant dans l'empoisonnement que dans sa mort.

Selon Knopf, Navalny a commencé à travailler sur le livre pendant sa convalescence après l'empoisonnement et a continué à l'écrire en Russie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison.