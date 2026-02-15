Nigeria : au moins 46 morts dans une attaque dans l’État du Niger

Au moins 46 morts après une attaque meurtrière dans l’État du Niger. Des hommes armés à moto ont envahi trois villages de la zone de Borgu, semant la terreur.

À Konkoso, le bilan est lourd, 38 personnes abattues ou égorgées, des maisons réduites en cendres, et des corps encore retrouvés ce samedi. Les assaillants, plus de 80 hommes répartis sur 41 motos, ont frappé en plein matin, d’abord à Tungar Makeri (6 morts), avant de se diriger vers Konkoso. Ces violences rappellent le massacre de plus de 160 personnes début février dans l’État voisin de Kwara.

Malgré les critiques internationales, notamment celles de l’ex-président américain Donald Trump sur l’inefficacité des autorités nigérianes, les attaques se multiplient. Les survivants, sous le choc, dénoncent l’absence de protection. Les forces de sécurité peinent à contenir ces groupes armés qui ciblent les populations civiles avec une brutalité croissante. Sur place, l’état de choc est total. Les habitants fuient, tandis que les équipes humanitaires tentent d’organiser les secours.