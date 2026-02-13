Sénégal : les associations suspendues à l'université Cheikh Anta Diop

Au Sénégal, les activités des associations estudiantines sont désormais suspendues à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette décision du conseil académique de l'UCAD fait suite aux décès de plusieurs manifestants lors des émeutes liées au versement des bourses d'études.

Les portes et les résidences de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) dans la capitale Dakar sont restées fermées depuis qu'un étudiant en deuxième année de médecine a été tué dans des circonstances obscures lors d'une intervention policière. Le conseil académique de l'UCAD a déclaré jeudi soir qu'il avait été « profondément affecté par cette tragédie » et qu'il avait décidé, pour des raisons de sécurité, de « suspendre, à titre préventif et jusqu'à nouvel ordre, les associations étudiantes ».

Les étudiants sénégalais se mobilisent depuis des années pour obtenir le paiement de leurs bourses, et les manifestations sont ponctuées de manière sporadique par des affrontements avec les forces de l'ordre. La question a atteint son paroxysme cette semaine sur le campus de l'UCAD. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de chaos, avec les forces de sécurité pénétrant dans l'enceinte de l'université et tirant des gaz lacrymogènes dans les bâtiments, tandis que les étudiants ripostaient en jetant des pierres.

Dans une vidéo authentifiée par l'AFP, on voit des policiers frapper à coups de matraque un homme qui hurle. Le gouvernement a qualifié la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba de « tragédie » et a reconnu la « brutalité policière ». Mais le ministre sénégalais de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a également défendu l'intervention de la police, accusant les étudiants d'avoir tenté d'endommager les infrastructures du campus.

Une association étudiante collective a déclaré tenir le président, le Premier ministre et d'autres responsables gouvernementaux du Sénégal pour responsables de ces violences meurtrières, et a appelé à la fermeture de l'UCAD « jusqu'à nouvel ordre ». Le calendrier universitaire sénégalais est perturbé depuis des années par des grèves des étudiants et des enseignants, ce qui entraîne des chevauchements entre les différentes années universitaires. En conséquence, les étudiants peuvent passer des mois sans recevoir leurs allocations.