Sénégal : l'autopsie d'Abdoulaye Ba révèle de "multiples traumatismes"

L'autopsie d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine, décédé lors d'une intervention de la police universitaire dans une université de Dakar au Sénégal a été relayée ce week-end par les médias nationaux.

Le jeune sénégalais dont la mort a secoué le pays, aurait subi de multiples traumatismes à la poitrine et au crâne et une hémorragie interne massive. Décédé sur le campus de l’université Check Anta Diop de la capitale sénégalaise lors des troubles restent floues.

Le rapport indique que les blessures permettent « d'exclure une cause naturelle isolée ».

Les conclusions « indiquent un événement traumatique majeur qui a entraîné une insuffisance cardiorespiratoire aiguë secondaire à de multiples hémorragies internes ». Dans une déclaration faite samedi, le procureur général a déclaré que « les preuves disponibles ne corroborent pas les rumeurs de violences physiques infligées à la victime ». Ces propos ont suscité une réaction du collectif des associations étudiantes de l'UCAD, qui a accusé le procureur de « semer la confusion » et exige que toute la vérité soit révélée sur les circonstances de la mort d’Abdoulaye BA.

Le groupe d'étudiants avait mené les manifestations qui ont donné lieu aux affrontements et affirmé la semaine dernière que M. Ba avait été « brutalement torturé à mort par la police ».