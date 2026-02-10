Bienvenue sur Africanews

Dakar : fermeture du campus social après la mort d’un étudiant

le campus de l'université Cheikh Anta Diop après que les autorités ont ordonné la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre à Dakar, au Sénégal, 2 juin 2023  
REBECCA BLACKWELL/AP2006
By Rédaction Africanews

Sénégal

Des dizaines d’étudiants se sont retrouvés mardi devant la porte principale de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, leurs bagages à même le sol, après la fermeture du campus social jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision intervient au lendemain du décès d’un étudiant en médecine, survenu lors de heurts avec la police. Moussa Biaye, étudiant en biologie et chimie, explique : "C'est le président du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar) qui a demandé la fermeture du campus social à partir de midi. Les étudiants doivent donc récupérer leurs affaires et rentrer chez eux."

Omzi Diaw, étudiant en anglais, dénonce l’absence de réponses du gouvernement : "Notre camarade Monsieur Bâ est décédé hier. Ce n’est pas normal. Nous continuerons de nous battre jusqu’au paiement intégral des bourses."

Le lundi précédent, des forces de sécurité sont intervenues sur le campus, utilisant des gaz lacrymogènes alors que les étudiants ripostaient avec des jets de pierre. Ces tensions font suite à des retards de paiement récurrents des arriérés de bourses, un problème qui touche régulièrement les universités sénégalaises.

Ousmane Sow, étudiant en économie, précise : "C’est la question des bourses. Les réformes annoncées semblent supprimer certains rappels. Beaucoup d’étudiants ont refusé cette proposition."

Le gouvernement sénégalais n’a pas encore communiqué sur les circonstances exactes du décès ni sur l’intervention des forces de l’ordre, mais promet l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame.

