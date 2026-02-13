Bénin : les applications mobiles remplacent les rendez-vous sur le canal Ganvié

Les amoureux du Bénin moins romantiques depuis que les applications ont remplacé les rendez-vous sur les voies navigables Ganvié.

Pendant des décennies, une étroite voie navigable à Ganvié, au Bénin, a été un lieu de rendez-vous discret pour les jeunes couples, à l'abri de l'obscurité, loin des familles strictes et des regards indiscrets.

Jonas Zannou-Zoki, guide touristique a raconté comment les choses se passaient autrefois : « la plupart des rencontres qui se tiennent sur ce lieu, prennent corps à partir de 19h30. À 19h30, il fait déjà obscur et on ne peut pas facilement reconnaître l'homme ou la femme sur ce canal. ».

Aujourd'hui, le « canal des amoureux » de la plus grande ville lacustre d'Afrique de l'Ouest risque de devenir une relique du passé, ce lieu de rencontre secret autrefois aventureux étant rendu obsolète par l'assouplissement des normes sociales et les applications de rencontre.

« Nous n'avions aucun autre endroit où nous pouvions nous rencontrer librement. Avant, nos parents ne nous laissaient pas sortir, et mon prétendant devait obtenir la permission de mes oncles, tantes et autres membres de la famille avant de pouvoir me rendre visite à la maison. C'est cette rue [Lovers' Canal] qui m'a permis de rencontrer mon mari. » , a déclaré Elise Avlessi.

À quelques coups de pagaie de là, une « place des amoureux » a été créée en hommage. Sur le site, un « canari sacré », une sorte de petit pot perforé, est placé au centre d'une pirogue, dans lequel les amoureux jettent des coquillages cauris afin qu'ils tombent dans le canal.

« La rue du Canal des Amoureux n'a pas disparu. Elle remplit toujours pleinement son rôle. C'est ici que nous continuons à rencontrer nos amoureux, que nous échangeons nos numéros griffonnés sur des petits bouts de papier, avant de nous téléphoner pour organiser des rendez-vous romantiques. », a indiqué Paulin Agbokounou, pêcheur.

Si le nombre de pirogues a diminué au fil des ans, certains s'y retrouvent encore pour sceller leur union.